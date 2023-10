Melina, depressão maior, estimulação transcraniana: Fedez fala sobre doença e sua saúde mental

Como está Fedez? “Bom comparado ao que era antes” no hospital. Mas o rapper diz hoje em entrevista ao Corriere della Sera Perdi muito sangue: “Metade do sangue que estava no meu corpo”. O mais ridículo é que naquela manhã fiz um voo transoceânico. Se eu não tivesse percebido o que estava acontecendo, teria adoecido no oceano, num avião para Los Angeles, sem saber como tudo terminaria.” Federico Leonardo Lúcia adoeceu repentinamente. A endoscopia a que foi submetido levou a uma cirurgia de emergência. O professor descartou Massimo Falcone, que o tratou na época de seu tumor neuroendócrino pancreático, sugeriu uma ligação com a doença. Em seguida, o rapper foi à faca pela segunda vez. Finalmente, pediu demissão do Hospital Sacco Fatbenfratelli.

“Eu estava fazendo cocô de sangue.”

Fedez conta a Aldo Cazzolo como percebeu que estava doente. “Eu estava em casa e coloquei as crianças na cama. Já tinha experimentado uma queda na pressão arterial, mas veio uma queda maior e desmaiei. Então chamei a ambulância. Eu era muito branco, não que fosse exatamente como Carlo Conte agora, mas em suma, era mais branco do que agora. Passei a noite no pronto-socorro e pela manhã percebi que estava com melena. O que é melena? Literalmente: “Eu estava defecando sangue”. Meu hemograma era 7 em vez de 14. Eles intervieram com urgência para estancar o sangramento e , enfim, fazer tudo o que for necessário. Para estancar o sangramento da úlcera. Também tive que passar por duas transfusões de sangue: Além de agradecer aos médicos, principalmente ao Dr. Marco Antonio Zappa, e às enfermeiras e enfermeiros da Fatebenefratelli que me atenderam, Gostaria de agradecer a todos os doadores de sangue.

Saúde psicológica

Depois declara: “Assim que recuperar as forças, quero fazer algo por Ives, convidar outras pessoas a doar sangue; Pessoalmente, se não fossem essas transfusões de sangue, eu não estaria aqui conversando com você.” Na segunda vez que ele acabou sob a faca, ele sofreu “uma hemorragia isquêmica, novamente no estômago”. ligação com antecedentes clínicos: “Por causa de um tumor fui operado “Retirando a cabeça do pâncreas e do duodeno e retirando a vesícula biliar e um pedaço de intestino: é possível que as úlceras que se formaram durante aquela cirurgia tenham sido suturadas. Mas na verdade Tenho tido outros problemas de saúde neste verão, tanto que perdi muito peso nos últimos meses.” Ele sofria de distúrbios psicossomáticos: “primeiro herpes zoster, depois gastrite induzida por estresse”.

o nível

“O estresse é uma condição que não está ligada à classe social ou ao dinheiro”, explica Fedez. Ser rico não nos torna imunes ao medo ou ao estresse emocional. No meu caso, ser diagnosticado com câncer de pâncreas aos 33 anos é o principal motivo. E então, se você pensar bem, as doenças estão no nível Toto: elas não desprezam ninguém e trazem consigo ramificações para a saúde mental que podem ser realmente importantes. Ele diz que teve sérios problemas: “Tive que enfrentá-los e ainda os enfrento”. Não tenho vergonha nem constrangimento em falar sobre isso. “Passei por uma depressão severa e me ajudou muito ouvir as experiências de outras pessoas – como outras pessoas foram ou enfrentaram um diagnóstico difícil.”

Jovem

Fedez diz que aceitou convite de Francesca Fagnani Monstros Só para falar sobre isso. Porque “a saúde mental é um problema que preocupa muitos jovens, rapazes e raparigas. Talvez ouvir a minha experiência, a experiência de alguém que se acha feliz porque tem tudo, pudesse tê-lo ajudado a se sentir menos sozinho ou a dizer para si mesmo: Bem, isso pode realmente acontecer com qualquer um. “Procurar uma referência me ajudou muito: quando descobri a doença, procurei alguém que tivesse o mesmo quadro ou semelhante ao meu.” Ele conta que, ao descobrir o câncer de pâncreas, foi ao Google e encontrou uma sentença de morte.

a doença

Em seguida, falou com Gianluca Vialli: “Tivemos que lidar com um câncer de pâncreas e eu tive que fazer a mesma cirurgia que ele fez. Esta foi a primeira vez que chorei ao telefone com alguém que nunca tinha conhecido antes. Foi uma coisa muito poderosa. Vialli era uma ótima pessoa. Ele era muito próximo de mim antes e depois da operação.” Voltar para cima Monstros Para que Ray soubesse que ele não queria porque “eu não era bem-vindo”. E eles fizeram uma declaração que achei realmente perturbadora. Você sabe por quê? Porque eu estava no hospital, literalmente morrendo, e não tive chance de responder. Também achei isso particularmente negligenciado no nível humano. Então aprendi uma coisa com Ray: quando você sobe no palco para falar sobre políticos, Ray não gosta porque não há questionamentos. Mas mesmo no meu caso não havia como conduzir um interrogatório. Portanto, ressalto que é uma regra unilateral, que eles só aplicam quando querem.”

Quimioterapia

Sobre a doença, ele explica que não faz quimioterapia. “Não há mais células cancerígenas no meu corpo, mas está claro que nenhum medicamento é 100% seguro. Por exemplo, em termos de contratempos. “Talvez seja também por isso que entrei em depressão grave, o que levou a um episódio hipomaníaco.” Ou seja, “Você acaba perdendo completamente a clareza.” Então, para me tratar, comecei a tomar medicamentos psiquiátricos, que às vezes não são isentos de efeitos colaterais. “Então, para tratar os efeitos colaterais de um medicamento, eles prescreviam outro medicamento e assim por diante. O resultado foi que eu gaguejei, tremi e não conseguia mais pensar com clareza. Cheguei a um ponto em que tive que parei tudo de repente e tive o que é chamado de efeito rebote.”

Psiquiatra e psicoterapeuta

Hoje ele é acompanhado por um psiquiatra e um psicoterapeuta. Mas ele também tentou a estimulação transcraniana: “São choques eletromagnéticos no cérebro”. A sessão anual será encerrada em breve. Ele volta à internação: “A internação permite reorganizar as prioridades, e a doença faz você entender quem são as pessoas que estão realmente perto de você e que são realmente importantes para você. É muito bonito descobrir estas pessoas, e é menos bonito descobrir a ausência de outras.” Depois diz que “por detrás das personagens há pessoas, com a sua própria fragilidade. Se hoje vivo num estado de privilégio económico, mesmo que tenha uma certa força, isso não significa que eu não sofra durante “Estar no hospital e ter pessoas desejando sua morte. Na verdade, é muito doloroso”.

Fantamorto

Ele conta que ficou triste ao saber que havia entrado no jogo do Fantamorto. “Quem apostou em mim esperava ganhar. Isso me dói.” E conclui: “No final das contas, em certas situações, a origem social não importa, o privilégio não importa: somos todos seres humanos. E como tenho que encontrar sentido em tudo isso, para que seja não apenas dor, espero que minhas experiências possam ajudar a construir algo Belo para os outros, possam ser úteis para aqueles que estão enfrentando ou enfrentarão coisas semelhantes ao que estou enfrentando. Experiente enquanto vivo.”

