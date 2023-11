Sisa Trista no Projeto Blessed Clean Energy – Ciência e Tecnologia

Ansamed – Trieste, 16 de novembro – CISA Trieste faz parte do abençoado projeto europeu que visa contribuir para a mobilidade verde.





“Para atingir os objetivos do Acordo Verde Europeu sobre a neutralidade climática, é necessário reduzir as emissões dos transportes em 90% até 2050. Lemos na descrição do projeto que a indústria automóvel deve acelerar urgentemente a introdução de motores alternativos para carros elétricos. ” As células a combustível de membrana de troca de prótons (PEMFCs), alimentadas por hidrogênio, são dispositivos de energia neutros em carbono que atendem a esses objetivos em aplicações móveis e estacionárias. Blessed pretende revolucionar o processo de design de PEMFCs de próxima geração, melhorando a eficiência, durabilidade e acessibilidade para uso generalizado, com implicações diretas para energia limpa, indústria e mobilidade sustentável. Touba vai formar quinze alunos de doutoramento no total, incluindo um no CISA de Trieste, onde Gianluigi Rosa, coordenador do Laboratório de Matemática Aplicada, explica que “em suma, é um projeto ligado às novas tecnologias emergentes, ligado à sustentabilidade e” “Nós estamos a trabalhar na melhoria das baterias para a mobilidade.” “Eletricista, em cooperação com a Toyota da Europa e outros parceiros. Estamos numa fase em que estamos a nomear um PhD que irá patrocinar o projeto CISA.” “Será certamente um desafio, um esforço numa direção nova mas necessária, enviar a mensagem de que a investigação, além de ser sustentável e melhorar a vida das pessoas, deve também tentar assumir o comando das tendências emergentes”, lembra Rosa. (lidar).