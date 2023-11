Comer entre 9h e 19h aumenta a energia e o bom humor: aqui está o porquê

O impacto da alimentação na saúde não diz respeito apenas aos alimentos que comemos, mas também aos horários que escolhemos para fazer as refeições

Giuseppe di Giovanni

Está associado a comer dentro de dez horas Níveis mais elevados de energia e bom humorBem como uma diminuição da sensação de fome. Estes são os resultados de um estudo realizado no Reino Unido, apresentado por Pesquisadores do King’s College de Londres Durante o Congresso Europeu de Nutrição. O jejum intermitente, ou restrição da ingestão de alimentos a um período específico de tempo, é um método de perda de peso cada vez mais popular. Inclui uma janela de dez horas Limite a ingestão diária de alimentos a dez horas e jejue nas 14 horas restantes. Por exemplo, se você começar a comer às 9h, deverá comer o último prato às 19h.

Benefícios do jejum intermitente 10-14 – Embora alguns defensores do jejum intermitente promovam períodos alimentares restritivos de até seis horas, os resultados detalhados no resumo mostram que mesmo comer durante um período menos restritivo de dez horas ainda traz benefícios à saúde, tais como: Mudanças no humor, níveis de energia e sensação de fome. Aqueles que foram consistentes em sua janela alimentar obtiveram maiores benefícios do que aqueles que variaram sua janela alimentar dia após dia. Sarah Berry, do King’s College London e cientista-chefe da ZOE, comentou: “Este é o maior estudo fora de uma clínica rigidamente controlada para provar isso.” O jejum intermitente pode melhorar a saúde“. READ Paixão pela Ciência: Festival Suzara, sábado e domingo, entre experiências e teatro

A janela para comer é de 10 horas – Os resultados mostram que não é preciso ser muito restritivo para alcançar resultados positivos. Uma janela de alimentação de dez horas é administrável para a maioria das pessoas, com melhora do humor, níveis de energia e sensação de fome relatadas. Foi descoberto pela primeira vez que quem praticava o consumo alimentar com restrição de tempo, mas não era consistente no dia a dia, não alcançava os mesmos efeitos positivos para a saúde que quem se dedicava todos os dias. “O principal período de intervenção do estudo Inscreveu 37.545 pessoas na app ZOE Saúde, que seguiram uma janela alimentar de dez horas por duas semanas após uma semana de alimentação normal. Participantes altamente engajados, 27.371 usuários, demonstraram benefícios significativos, com uma duração mais longa da janela de alimentação pré-operatória levando a benefícios adicionais à saúde.

Saciedade apesar de horas de jejum – Kate Birmingham, do King’s College London e ZOE, disse: “Este estudo contribui para a extensa evidência que mostra a importância da forma como comemos. O impacto dos alimentos na saúde não tem apenas a ver com o que comemos, mas também com os horários que escolhemos para comer. comer nossas refeições, e Comer na janela é um comportamento alimentar importante que pode ser benéfico para a saúde. Os resultados mostram que não precisamos comer o tempo todo. Muitas pessoas Eles vão se sentir cheios Eles também conseguirão perder peso se limitarem a alimentação a um período de dez horas.