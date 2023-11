Scienza decide o amistoso em Vinovo

lá Primavera da Juvenesta estação para CidadãosEle entrou em campo hoje em Vinovo para um teste amigável contra colegas da mesma idade Legal – bom. A equipe Bianconeri, comandada por Paolo Montero, venceu por 1 a 0 graças a um gol Ciências.

Aliás, o golo da Juventus foi imediato, logo no primeiro minuto: a Juventus saiu com boa pressão ofensiva. Mazur Ele rouba a bola na área adversária e amplia Língua turca Pela direita, cujo cruzamento encontrou Scienza pronto para cabecear no primeiro poste. O Nice entrou no Vinovo determinado a aproveitar ao máximo a partida e a experiência, e aos 33 minutos esteve perto de empatar de cabeça na cobrança de escanteio. Nahono: a bola para o lado. O primeiro tempo foi desprovido de emoções, e dois choques, um para cada lado, chegaram nos minutos finais. Aos 41 minutos, Turku rouba a bola e manda Siri tocar para o atacante grande Que abre o tabuleiro pela entrada da área, mas chuta alto. Os franceses responderam aos 46 minutos com um chute na trave, que foi bloqueado por Rousseau após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, o Nice começou pressionado: no quarto tempo, fez grande defesa Fuscaldo De cabeça na cobrança de escanteio, após a marca da meia hora (mais precisamente, em um minuto, dos 33 aos 34 minutos) Traoré tentou com um chute diagonal ao poste mais próximo e Wattel com um chute rasteiro da borda. de qualquer jeito Zhelezny Virando uma esquina. A Juve pode fechar o placar aos 39, com qual é a sua melhor chance no segundo tempo: grande Ele rouba a bola de Youssef e voa em direção ao goleiro Nesswa, que bloqueia o chute.