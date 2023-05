Existem mais de 13.800 refeições sem glúten preparadas e distribuídas no Canadá escolas na LombardiaVeneto, Bolzano, Turim e Pescara para Semana Nacional dos Celíacos pela Serenissima Richerazione, um dos grupos líderes no setor da restauração coletiva e comercial, com 14 empresas associadas, com um volume de negócios consolidado superior a 400 milhões de euros e cerca de 10.000 colaboradores.

Passes da Semana Nacional dos Celíacos 13 a 21 de maio Lembre-se de como é importante dar atenção adequada a essa inflamação crônica do intestino delgado que geralmente é causada, em pessoas geneticamente susceptíveis, pela ingestão de glúten. Especialmente para Headphones Serenissima, criei um Menu especial sem glúten para 13.824 alunos Para um total de mais de 80 entre jardins de infância, escolas primárias e secundárias Províncias de Bolzano, Como, Milão, Pescara, Rovigo, Veneza, Verona, Vicenza, Turim, Treviso.

A Semana Nacional dos Celíacos, iniciativa promovida pela Associação Italiana de Celíacos, nasceu em 2015 e acontece todos os anos no mês de maio no Dia Internacional dos Celíacos (16 de maio).

Uma semana destinada a fornecer informações corretas e conscientizar o público e a mídia sobre a patologia Na Itália afeta cerca de 600.000 pessoas Destes, cerca de 400.000 ainda não foram diagnosticados.

iniciativa Possível pela colaboração dos Institutos Escolares em que o Alojamento Serenissima gere o serviço de cantina escolar e apoio básico para nutricionistas de grupo com o objetivo de aumentar o conhecimento e a sensibilidade à doença celíaca e às suas consequências, criando um momento de partilha entre professores e alunos para que para toda a refeição é um momento de prazer.

Em um estudo apresentado em março passado por Sociedade Italiana de Gastroenterologia e Hepatologia Pediátrica (Sigenp) e a Unidade de Gastroenterologia Pediátrica e Fibrose Cística da Universidade de Messina, de fato, surgiram como Na Itália, uma criança em 60 Ele é Afetado pela doença celíaca.

Julia Putin

“A doença celíaca afeta cada vez mais pessoas, inclusive crianças pequenas, por isso é fundamental desenvolver na região iniciativas de sensibilização das famílias para este tema tão atual. Como empresa de restauração, preocupamo-nos em satisfazer as necessidades nutricionais de todos nossos usuários, aqui porque Nossa equipe de nutricionistas está ocupada todos os dias na linha de frente preparando cardápios e dietas personalizadas – comenta Julia Putin– Diretor do Departamento de Compras da Serenissimaareazione. Criar uma sociedade inclusiva que saiba valorizar e proteger a diversidade passa também pela partilha de uma refeição “especial” neste dia. Esperamos que esta iniciativa seja também um sinal tangível da preocupação que as instituições locais têm com as pessoas com doença celíaca e suas famílias.”

o Grupo de Catering SereníssimaÉ uma empresa italiana líder no setor da restauração de grupo e comercial, com mais de 9.000 colaboradores, 14 empresas afiliadas, produzindo 50 milhões de refeições anualmente, com vendas combinadas de mais de 400 milhões de euros.

Activo nos principais sectores da restauração, como a saúde social, escolar, empresarial e comercial, o grupo Serenissimamelt está sediado em Vicenza e é um ponto de contacto para outras filiais espalhadas pelo país e pela Europa. “Filosofia da empresa Baseia-se em três valores importantes: inovação, crescimento e ação. Com estes importantes componentes, Serenissima Claire quer evidenciar o que o seu trabalho significa dia após dia: a paixão pelo trabalho, a importância da criatividade e da inovação para garantir um serviço cada vez mais excelente e a fiabilidade do produto. Segundo o Grupo Serenissima, a ideia da restauração assenta numa visão clara: promover uma cultura alimentar certa que satisfaça todas as necessidades”, explica o grupo.