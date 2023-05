A chegada de um novo ciclone a apontar para sul-noroeste

Um novo tornado está se formando a partir de segunda-feira, 22 de maio, que afetará principalmente as regiões do sul e do noroeste, trazendo mais chuvas. É menos grave do que a que atingiu a Emilia-Romagna e as Marche, disse Silvio Davolio à ANSA, deve esgotar-se rapidamente, enquanto a área de baixa pressão sobre o Mediterrâneo pode trazer mais chuvas para a península, em uma situação geral que ainda exige atenção. . Do Instituto de Ciências Atmosféricas e Climáticas do Conselho Nacional de Pesquisa em Bolonha.

“Como no passado, o novo furacão está se formando no norte da África e chegará ao mar Mediterrâneo a partir da Tunísia”, observa o especialista em meteorologia e física atmosférica. Quanto ao resto, “não existe o último furacão”. Este último, de fato, “subiu até o centro-norte da Itália, trazendo fortes chuvas para a Emilia-Romagna e as Marcas. O novo furacão – diz Davolio – parece menos intenso e deve afetar principalmente a Sicília, a Sardenha e o noroeste, em particular na Ligúria e no Piemonte, você tenderá a se dissipar.” Em geral, “ainda é uma situação de baixa pressão no Mediterrâneo, favorável para a formação de chuvas também na Emilia-Romagna. Não são esperados fenômenos particularmente intensos, mesmo que ainda estejamos em estado de emergência”. Neste momento, existe “muita incerteza” nas perspetivas e “só nos próximos dias será possível definir a situação com maior rigor”.

No entanto, o fato de um furacão após o outro atingir a Itália em meados de maio não deve surpreender ou assustar. “A palavra furacão assusta o público, mas – observa Davolio – um furacão é uma estrutura dinâmica da atmosfera geral no Mediterrâneo e, em alguns casos, pode ser associada a eventos intensos.” Em particular, “A região do Mediterrâneo é uma área do mundo onde os furacões são muito frequentes e conhecidos. Os mais violentos deles ocorrem no inverno, mas podem estar presentes até maio. No entanto, são fracos no verão”.

Assim, a chegada de um furacão não é um evento incomum em uma estação intermediária como a primavera, enquanto “a quantidade de chuva que o último furacão conseguiu trazer para a Emilia-Romagna é extraordinária. E isso – continua o especialista – aconteceu porque originalmente , o furacão já estava carregado de umidade adquirida nos trópicos e mais acumulada no Mediterrâneo. Então, fortes chuvas caíram sobre uma terra saturada, em uma área que havia sido recentemente inundada.” Quanto à relação com as mudanças climáticas, Davolio observa que ainda não estão prontas as ferramentas que permitem estabelecer uma relação de causa e efeito em relação a um único evento. Portanto, apenas as tendências podem ser identificadas. “Os cenários – conclui o especialista Cnr – sugerem que furacões violentos no Mediterrâneo como o que acabou de passar podem se tornar mais frequentes do que no passado. É uma questão de probabilidade”.