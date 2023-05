Semaglutida, estudo confirma notável eficácia na perda de peso: 50% dos meninos emergem obesos

Um novo estudo confirma a extrema eficácia da semaglutida na promoção da perda de peso, mesmo em adolescentes. Cerca de 50% dos participantes se tornaram obesos: 74% perderam um ou mais pontos do índice de massa corporal (IMC).

Um novo estudo confirmou o extremo eficácia de semaglutida em promoção Perda de pesomesmo em adolescentes. A pesquisa é uma análise secundária do estudo.Semaglutida uma vez por semana em adolescentes obesosPublicado no final de 2022 na prestigiosa revista científica The New Enagland Journal of Medicine, indica que cerca de metade dos meninos e meninas entre 12 e 18 anos foram tratados medicamento E da obesidadealém disso 74 por cento caiu em uma ou mais categorias IMC ou IMC (abreviação de índice de massa corporal). Estes são achados importantes que mais uma vez destacam a eficácia significativa da semaglutida na promoção da perda de peso. A droga, originalmente desenvolvida para combater Diabetes tipo 2que Agonista do peptídeo 1 semelhante ao glucagon (GLP-1) é projetado para replicar a ação do hormônio, a fim de estimular excesso e regulação dos níveis de açúcar no sangue (açúcar no sangue). Foi recentemente determinado que também possui algumas propriedades anticancerígenas.

Uma equipe de pesquisa internacional liderada por cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Minnesota, que colaborou estreitamente com colegas do Pediatric Obesity Research Center, demonstrou que a semaglutida promove uma perda significativa de peso mesmo em adolescentes. Empresa farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk A/S, Yale University e Paracelsus Medical University em Salzburgo (Áustria). Os pesquisadores, coordenados pelo professor Aaron S. Kelly, professor do Departamento de Pediatria e do Centro de Medicina Pediátrica da Obesidade da Universidade de Minneapolis, chegaram a suas conclusões após analisarem os detalhes do estudo com mais detalhes. passo adolescente No final de 2022, quando já foi confirmado que uma dose semanal de 2,4 miligramas de semglutida – administrado por via intravenosa, subcutânea – capaz de induzir uma diminuição no IMC que é estatisticamente maior do que o justificado Apenas um modo de vida (no grupo controle com placebo). Na análise secundária, os cientistas queriam entender quanto o IMC dos participantes havia diminuído.

Para fazer esse cálculo, eles processaram dados de meninos e meninas (cerca de 200) que foram acompanhados por 68 semanas. Os participantes foram classificados por grau de obesidade (OCI, OCII e OCIII) de acordo com as diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDCD). 31 por cento (62) têm OCIII, que é o mais grave. No início, o peso médio era de 107,5 kg. no final do período de acompanhamento 74 por cento Dos adolescentes tratados com semaglutida, o IMC diminuiu em uma ou mais categorias, em comparação com 19 por cento do grupo placebo (um terço do total). Em 45% dos casos, o IMC dos participantes caiu em duas ou mais categorias, de obeso a obeso sobrepeso oral peso normal.

Esses resultados confirmam o alto grau de eficácia clínica da semaglutida em adolescentes obesos. Na prática, vemos que a semaglutida reduziu o peso para um nível abaixo do que é conhecido como obesidade clínica em aproximadamente 50% dos adolescentes do nosso estudo, o que é historicamente inédito com outros tratamentos além da cirurgia bariátrica”. Professor Kelly disse em um comunicado de imprensa. Os especialistas concluíram que a droga era, portanto, “altamente eficaz na redução da categoria de IMC”. Detalhes da pesquisaRedução do índice de massa corporal abaixo do limiar de obesidade em adolescentes tratados com semaglutida subcutânea uma vez por semana.Foi publicado na revista científica Obesity.