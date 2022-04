Giotto Colore, curador de atividades educativas da Città della Scienza

A parceria, lançada em 2019, é reforçada entre a FILA Fabbrica Italiana Lapis ed Affini e a Città della Scienza di Napoli, o primeiro centro de ciências da Itália. Uma colaboração focada em um compromisso compartilhado de apoiar o crescimento emocional e intelectual das novas gerações que vê GIOTTO, a marca de amor da empresa, assumir este campo como a cor oficial de todas as atividades educacionais da Città della Scienza.

Uma viagem à descoberta das maravilhas da ciência onde a cor e a experimentação se combinam, o diálogo entre o conhecimento científico e as novas gerações, e também através da participação e do artesanato. Por isso, são de particular importância as atividades educativas dirigidas às escolas e famílias e a programação de oficinas, que agora estão de volta, para aprender enquanto se diverte.

A FILA trará muitas ferramentas criativas para as oficinas para aproximar crianças e jovens da magia da descoberta. Lápis, papel, cores, marcadores e plásticos tornam-se pontos de acesso chave para explorar o corpo humano e o fascínio por fenômenos e técnicas naturais: uma interação contínua entre criatividade e conhecimento.

Entre os encontros a relatar estão dois workshops apoiados pelo GIOTTO – Volcano Destination! A Lâmpada de Lava – Durante o fim de semana prolongado de 23-24-25 de abril dedicado ao planeta. Todas as informações estão disponíveis no site Città della Scienza (www.cittadellascienza.it). Além do programa de workshops ao longo do ano, a colaboração proporciona, sempre com o objetivo de intercâmbio e partilha, o desenvolvimento de conteúdos informativos sobre temas científicos que serão produzidos pela Città della Scienza exclusivamente para o Diario Creativo, a plataforma dedicada à criatividade da FILA. Uma viagem em que diferentes linguagens (das imagens aos vídeos, do texto escrito ao desenho) se completam e se integram na história criativa.