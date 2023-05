Museus de Ciências: 20 italianos e europeus imperdíveis

Existem muitas iniciativas que incluem i museus de ciência italianos e europeus durante Dia Internacional dos Museusconvocado todos os anos desde 1977 porConselho Internacional de Museus (Icom). O tema deste ano é que Sustentabilidade e luxo. De acordo com o Icom, de fato, a contribuição dessas instituições para a sociedade em termos de combate à crise climática, saúde global e inclusão é fundamental, não apenas neste dia, mas ao longo do ano.

Entre os institutos dedicados à ciência e tecnologia, encontramos na Itália Museu de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci em Milãoo Ele pensa Trento, W.; Cidade da Ciência Em Bagnoli, em Nápoles, Museu Galileu Florença Um Museu do Meio Ambiente (Maka) Turim. Também no Piemonte, na província de Torino, é possível visitá-lo sem final Em Pino Torinese, possui um planetário e o Museu de Astronomia e Espaço. Na Toscana, além de Museu Leonardiano de VinciHá também um arquivo Museu de Ciências Planetárias de Prato. Em Friuli Venezia Giulia, em Trieste Centro de Ficção Científica de Friuli Venezia Giulia, Já na Lombardia encontramos o Museu de História Natural de Milão e a Villa Monastero.

Também no resto países europeus O desenvolvimento científico e tecnológico é protagonista de muitos museus. Em Munique, por exemplo, fica Museu de Ciência e Tecnologiaenquanto estiver em Londres, você pode visitar Museu de História Natural e a Museu de Ciênciase em Edimburgo Museu Nacional Escocês. Em Valência, na Espanha, é Ciudad de las Artes y la cienciasEnquanto em Paris existe o Museu Nacional de História Natural e no Principado de MônacoMuseu do Oceano. Entre os museus de ciência mais famosos da Europa também Museu de Ciências Nemo em Amsterdã, o Technisches Museum em Viena, o Deutsches Technik Museum em Berlim e a Cité des sciences et de l’industrie em Paris.