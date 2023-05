5 alimentos para melhorar a saúde do cérebro: devemos consumi-los todos os dias

É possível melhorar a saúde do cérebro consumindo determinados alimentos em particular: vamos descobrir quais são esses alimentos.

A nutrição adequada é o primeiro passo não apenas para ficar em forma, mas também para manter a mente saudável. Na verdade, nem todo mundo sabe que existem alimentos que podem melhorá-lo e mantê-lo.

A seguir, revelaremos alimentos que, se consumidos regularmente, ajudam a melhorar o funcionamento de um órgão muito importante. O que estamos prestes a apresentar a você é uma informação que mais uma vez enfatiza o papel central que a nutrição desempenha na obtenção de uma boa saúde mental e física.

Melhorar a saúde do cérebro: alimentos que ajudam nesse sentido

O cérebro é um órgão que pode ser mantido saudável comendo os alimentos certos. Em particular, existem 5 que ajudam a proteger este membro e a melhorar o seu desempenho. Justamente por isso, os especialistas recomendam tomá-lo regularmente.

Há muitas pessoas que subestimam as propriedades ginseng. Especificamente, é uma raiz que ajuda a melhorar a função do sistema nervoso central, bem como a memória e a capacidade de aprendizado. Justamente por isso, seu consumo é altamente indicado em pessoas idosas que muitas vezes podem sofrer de certos transtornos como confusão mental ou esquecimento.

Também vale a pena notar Chá verde O que tem efeitos particularmente positivos em algumas doenças muito graves, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Graças à presença de teanina, ele poderá combater a perda de memória. Os especialistas ainda recomendam recorrer às propriedades benéficas da planta Ginkgo biloba. Isso em particular contém folhas que são ricas em glicosídeos flavonoides com tremendas propriedades antioxidantes. Em particular, eles têm um efeito protetor nas células cerebrais, melhorando o gerenciamento de informações no cérebro. Além disso, também parece ter efeitos positivos na memória.

Está entre as bebidas mais consumidas por aí sem dúvida café Mas nem todo mundo sabe que ajuda a melhorar a atividade mental, deixa você mais alerta e evita a perda de memória. Obviamente, esses efeitos devem ser entendidos como referentes ao consumo moderado da bebida. Em particular, eles aconselham não exceder 5 xícaras por dia. No final, recomenda-se consumi-lo regularmente cúrcuma. É uma especiaria rica em curcumina, uma substância com efeito antioxidante que ajuda a proteger o cérebro das consequências dos radicais livres.

Com efeito, estes, para além de determinarem o envelhecimento prematuro das células, acabam também por provocar a perda de memória.