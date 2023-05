Barry, aulas de ciências com uma cerveja: o retorno da “cerveja científica” aos pubs. Farinola químico convidado

No pub, bebendo um copo de cerveja, conversamos sobre ciência. Sai dos laboratórios e é aberto ao público em geral. Curiosidades, pesquisas mais recentes e insights sobre tópicos de medicina, química, farmacologia, física e biologia, mas também em economia, psicologia e sociologia, devem ser levados de ânimo leve, para serem divulgados até mesmo para os não especialistas. Em Bari, na noite de segunda-feira, 22 a quarta-feira, 24 de maio, volta a Pint Flag, um festival nacional nascido em 2013 que agora conta com 23 cidades e 64 pubs em toda a península. Entre os convidados, estarão também pesquisadores, doutorandos e professores universitários Gianluca Maria FarinolaProfessor da Universidade de Bari e presidente da Sociedade Italiana de Química.

Em Bari, estão programados 18 eventos em seis locais diferentes. Uma aula por dia em cada pub. Por exemplo, de Canarute na Piazza Mercantile, na Cidade Velha, no dia 22 de maio (a partir das 21h) você entrará no Cern em Genebra com Federica Simonpesquisador do Departamento de Física da UniBa, então dia 23 vamos conversar sobre a ligação química entre moléculas e macromoléculas com outro pesquisador, David Blaseynovamente da UniBa, e no dia seguinte em seu lugar Leonardo de Vênuspesquisador do Instituto Nacional de Física Nuclear de Bari, proporá focar nos raios gama, do universo à mesa.

De Hop!, via Devitofrancesco em Picone, pesquisador da UniBa na segunda-feira Morena Macchiaccia Ele se concentrará na Cox-1 – uma enzima conhecida há mais de um século como o local de ação de várias drogas – na terça-feira, prof. Valentina Terio, Professor de Segurança Alimentar no Departamento de Medicina Veterinária em Barrie, responderá à pergunta “Que tipo de plástico fazemos?” , e no dia seguinte passaremos para endometriose e nutrientes com o farmacêutico Sabrina FiorentinoCEO da Startup Sestre.

Haverá uma reunião em Stewart (Via Dalmazia em Madonella) no dia 22 Federica Alfaos E Carmela Sportelli, alunos de doutoramento que irão explorar a mente humana, aprofundando os processos cognitivos e emocionais na consulta “Escolhas: Tem a certeza que é uma boa gente?”. Terça-feira Fúlvia lagatolapesquisadora de saúde do Cancer Institute em Barrie, falará sobre musicoterapia e, na quarta-feira, falaremos sobre a ligação entre esquizofrenia e genética com a pesquisadora. Christopher Borcock.

o professor Gianluca Farinola Ele ministrará a aula sobre “microalgas, estufas e matéria viva” às segundas-feiras no Factory Pub na Via Melilla, também em Beacon. Na mesma sala, na terça-feira haverá um estudo aprofundado sobre reciclagem de materiais com a pesquisadora Paulo Stofano (Ciências Químicas em Bari) Alternativamente roboseempresa sediada em Barrie e líder no setor de manufatura inovadora, será a convidada na quarta-feira.

Mudança para a Maltese Tavern, na Via Nicolai perto da Universidade, com 22 bolsistas de pesquisa Roberta Passator Ele vai olhar para as diferenças entre os indivíduos no comportamento. Dia 23 com prof Nicolau Coelhoassistente de política econômica da UniBa, vai discutir os efeitos da migração nos países de acolhimento, e no dia 24 será discutido com o pesquisador jurídico Federico Sissy Falaremos sobre os efeitos negativos mais conhecidos ao meio ambiente causados ​​por algumas grandes empresas.

Finalmente, o ritmo de Terzo, na Via Volta a Carrassi-San Pasquale: abrirá na noite de segunda-feira com uma aula de geofísica com um aluno de doutorado Ivana VentolaNa terça, continuaremos monitorando vírus com o pesquisador Paulo Capuza é casado Valéria Mamun, pesquisador do Cnr, concluirá com o desenvolvimento da construção sustentável. Informações e programa completo em pintofscience.it.