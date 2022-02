Covid: 57.890 infectados, 320 vítimas. Cuidados intensivos ainda estão se deteriorando – saúde

São 57.890 novas infecções pelo vírus Covid nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. Ontem foram 59 749. O número de vítimas é de 320 (ontem quando eram 278) mas 55 vítimas referem-se aos últimos dias.

538.131 swabs moleculares e antigênicos para o coronavírus foram realizados nas últimas 24 horas na Itália, segundo dados do Ministério da Saúde. Ontem foram 555.080. A taxa de positividade está 10,7% estável em relação a ontem. Por outro lado, há 1.037 pacientes em terapia intensiva, 36 a menos que ontem no balanço entre receitas e despesas. Admissões diárias 71. Os pacientes sintomáticos nas enfermarias regulares são 14.562, ou 565 a menos do que ontem.

122.653.343 italianos foram infectados com o vírus Covid desde o início da pandemia, segundo dados do Ministério da Saúde. Os positivos são atualmente 1.480.113, queda de 70.297 nas últimas 24 horas, enquanto o número de mortos sobe para 151.962. O número de demitidos e recuperados chegou a 10.633.268, um aumento de 129.888 em relação a ontem.