A única capital que não tem um museu de ciências

Nem toda a Itália pode se orgulhar de grandes museus, nem dedicados à história da ciência, nem às últimas inovações. O pequeno castelo da ciência no distrito de Flaminio pode ser uma exceção

Quartel na Via Guido Reni

Será mais que um museu, uma pequena cidade científica nascida nos 10 mil metros quadrados de um quartel abandonado no bairro Flaminio, em frente ao MaXXI de Zaha Hadid. O dinheiro disponível agora é de 43 milhões da Cassa Depositi e Prestiti, dona de toda a área.

Mas o projeto é muito mais amplo: também prevê a criação de um novo “centro civil” que afetará outros quartéis vazios ao longo da estrada Guido Reni, em parte vinculados ao regulador. A rota oficial de todo o complexo veio do município de Roma e da região do Lácio. Toda a área mudará de cara com o Museu da Ciência e o MaXXI como pontos de referência, pelo diálogo entre arte e ciência importante não só para a cidade.

O projeto vem sendo discutido há anos. Em 2015, foi lançado um concurso, vencido pelo atelier da arquiteta Paola Vigano, para a transformação da área que incluirá também edifícios de habitação social, hotel, espaços comerciais e jardins. Desde então, tudo entre vetos, mudanças na gestão e embates políticos se desvaneceu.

A viragem positiva veio às vésperas das eleições municipais de 2021, também por iniciativa da Accademia Nazionale dei Lincei que sempre lutou pela instalação do Museu da Ciência naquele local.

O novo prefeito, Roberto Gualtieri, apoiou o apelo e deu força a uma das maiores obras esquecidas de Roma, incorporando um legado de bibliotecas, documentos e instrumentos científicos espalhados em coleções particulares e depósitos universitários, e uma tradição de estudos de grandes nomes como Marconi, Enriques e Fermi. O museu deve se tornar um centro de ligação digital para o patrimônio científico da cidade.

Mas a Itália não é científica

Se é verdade que Roma é a única capital europeia que não tem um museu de ciências, então toda a Itália não pode se gabar de grandes museus, não dedicados à história da ciência, nem às últimas inovações. Talvez enfatizar uma visão (completamente conhecida e doméstica) da cultura científica seja subserviente à cultura humana (aliás: quando um presidente formado em assuntos científicos como Angela Merkel é considerado “natural”?).

Em Turim, capital da indústria e da cultura politécnica, o Museu Regional de História Natural está fechado há anos e se está previsto um centro de ciências dedicado ao espaço, atualmente a cidade oferece apenas museus temáticos e setoriais, como o Museu do Automóvel. (privado) e A come Ambiente, além de museus universitários de ciências (pequenos e preciosos).

Milão possui distinções como o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Leonardo da Vinci, bem como o Museu de História Natural, antigo e tradicional. Importante, em Florença, é o Museu Galileu, que é constantemente atualizado. Em Nápoles, após 8 anos de incêndio criminoso, tudo parou na Cidade da Ciência. O último grande projeto na Itália é o Muse, o Museu da Ciência de Trento: inovador em sua proposta, atividades e forma arquitetônica (de Renzo Piano).

Ainda há um vácuo no cenário nacional principalmente nas grandes cidades. A comparação internacional é implacável, não apenas no que diz respeito à excelência, como o Science Museum em Londres ou a Cité des sciences et deindustrie em Paris, mas também com os muitos museus alemães, franceses, escandinavos e americanos ativos e inovadores …

Será coincidência que os 44 museus estatais de autonomia especial estabelecidos pela reforma Franceschini sejam, em sua totalidade, dedicados à arte e antiguidades e não à ciência e tecnologia? [Alessandro Martini]