Quão inteligentes são os gatos? Isso é o que a ciência nos diz

Você sempre achou Kitty adorável? Mas você já se perguntou como os gatos são inteligentes? A ciência responde a essa pergunta assim.

Quem convive com gatos sabe o quanto eles são inteligentes. De fato, podemos notar facilmente que nossos amigos de quatro patas sabem quando é hora de comer e, acima de tudo, quando veem uma caixa de transporte, entendem que é hora de sair.

mas você se perguntou Quão inteligentes são os gatos? Embora não existam estudos específicos, especialistas responderam a essa pergunta. Vamos ver o que eles disseram juntos.

Quão inteligentes são os gatos? Especialistas respondem

Entender se os gatos são animais inteligentes não é nada difícil, basta monitorá-los mesmo por um curto período de tempo.

Eles sabem quando é hora de comer, sabem quando vamos fazer uma longa viagem ou não, e podem até treiná-los como cachorros, quando quiserem.

Podemos entender a inteligência dos gatos não apenas vivendo com um amigo peludo, mas graças a Vários estudos foram feitos sobre ele. De fato, podemos dizer, por exemplo, que os gatos reconhecem seus nomes e também podem reconhecer o nome de seus amigos.

Além disso, embora o cérebro dos felinos, comparado ao dos cães, seja menor, segundo especialistas, é semelhante ao cérebro dos gatos 90% do cérebro humano E parte do córtex cerebral do nosso amigo de quatro patas, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões, resolução de problemas, linguagem e memória, e também contém mais neurônios do que nós.

Inúmeras pesquisas também mostraram o quão perfeita é a memória do nosso amigo peludo, tanto a curto quanto a longo prazo.

Outro sinal que leva à identificação dos gatos como animais verdadeiramente inteligentes é o pRecusou-se a participar de alguns estudos científicos.

Na verdade, de acordo com especialistas É difícil entender como os gatos inteligentes podem sernão só para os gatos em si, mas para os métodos utilizados.

De acordo com especialistas, é difícil medir a inteligência de gatos usando os métodos usados ​​com cães em estudos científicos. Devem ser utilizados métodos mais adequados para gatos.

Enquanto os cientistas estão encontrando as maneiras certas de entender como os gatos são inteligentes, aqueles que vivem com gatos sabem que seu gato é inteligente simplesmente observando seus comportamentos diários.