Gênova, inauguração do novo ginásio da empresa de remo Speranza di Pra

Génova – Seis remadores profissionais, uma cana e um conjunto completo de pesos. Com essas ferramentas foi A academia foi reformada no ASD Speranza Sports Group em Pra. A renovação da área de treino em seco da Historic Rowing Company of West Genoa foi possível graças à intervenção da A.Se.F. , empresa do município de Génova especializada em homenagens e transportes funerários, que durante muito tempo participou em atividades com repercussões sociais, culturais e sociais, possíveis graças à “A. Génova”.

O ginásio renovado abriu esta manhã Na sede da empresa por via rodoviária na presença do Presidente Oscar Capucci, Diretor Único de A. Maurizio Barabino e Diretor Administrativo e Organizacional Franco Rossetti, e em sua primeira saída institucional, o Prefeito Poniente VII Guido Barbaza. Muitos deuses assistiram ao corte da fita Sessenta atletas inscritos na época 2022/2023 Participou em torneios de categoria júnior a sénior a nível nacional e internacional.

Novo ginásio GS Sportivo Speranza Pra

“Desde 1953, o Grupo ASD Speranza Sporting atua na região de Prà – o presidente do Grupo ASD Speranza Sporting, Oscarre Capocci, começou – e a empresa está Um pólo de atração para muitos jovens da região que, além de encontrarem um estímulo esportivo, estão aprendendo a vida em equipe, a generosidade, o trabalho em equipe e o sacrifícioO remo é um esporte que exige muita dedicação e treino.” “Os treinos são diários e na maioria das vezes ao ar livre – continua Capuchi – mas quando chove, faz frio e escurece, é preciso treinar na academia . É essencial ter remadores adequados e ferramentas eficazes para preparar os músculos.”

O campo de treinamento para meninos e meninas do ASD Speranza Sports Group é Canal tranquilo localizado no respeito. Nessa área, a ASF interveio. , através de um fundo próprio, na construção de um ginásio ao ar livre acessível a todos os cidadãos do bairro. “O sétimo interesse do município de Poniente será para as empresas envolvidas na promoção do esporte ao máximo – comenta o morador Guido Barbaza – esses fatos desempenham uma tarefa coletiva e social muito importante, motivando a juventude do território.”

“Temos o prazer de poder apoiar uma empresa histórica enraizada na região de Brice como GS Speranza ASD – comenta o único diretor da A.Se.F. Maurizio Barabino – a empresa é muito ativa e reúne membros de todo o oeste de Gênova Ao longo dos anos treinou muitos atletas Alguns deles também se destacaram a nível nacional e internacional.” Na mesma onda, o diretor administrativo e organizacional da subsidiária Franco Rossetti disse: “Nosso compromisso na esfera social nos levou a defender alguns fatos esportivos importantes em Gênova – explica – Com essas empresas compartilhamos muitos princípios e valores Eles transmitem. Acreditamos no valor do esporte e, sempre que possível, tentamos promovê-lo estendendo o patrocínio para incluir diferentes disciplinas”.