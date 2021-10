Festival de Ciências: Maggie Aderin-Pocock, Antonella Viola e Naomi Oreskes estão entre os convidados agendados para amanhã

Génova. Amanhã domingo, 24 de outubro, no quarto dia do festival, quinze conferências e apresentações estão programadas: A Busca por Leishmania no Laboratório (10h30), Os Muitos Mapas de Cura Urbana (11h), Reach for the Stars ( 11h), de Dante ao Papa Francisco (15h), da Sardenha às Ilhas Svalbard (15h), aqui está o COSMO-SkyMed! (15h00), Homem na nuvem (15h30), Classificação, Reciclagem, Pesquisa (15h30), Por que confiamos na ciência? (17h), Works with Words (17h), O que São Tomás tem a ver com o Google? (17h30), E luce fu (17h30), depois MC Escher (18h00), A longa jornada das ondas gravitacionais (18h00), Homens e micróbios (18h00), Dançando na tempestade (21h00)) .

Além do programa de conferências e apresentações presenciais online, estão abertas 17 exposições e 42 workshops, cujas programações estão disponíveis em www.festivalscienza.it.

o programa

As conferências começam no domingo, 24 de outubro às 10h30 no Arquivo Histórico do Palazzo Ducale com Daniela Ferraris, biotecnologista especializada em biotecnologia médica farmacêutica, e Carlotta Scarzi, veterinária, falando sobre parasitas em animais com A Caccia di Leishmania no laboratório.

Sobre o tema das imagens para diagnóstico e tratamento de tumores, na Sala delle Grida do Palazzo della Borsa (também em fluxo), às 11h, Maria Giusepina Pesogni, professora da Universidade de Pisa e especialista em imagiologia médica, Simona Giordaningo, pesquisador do ‘Instituto Nacional de Física Nuclear de Torino, e Marco Paganone, físico experimental de partículas e professor da Universidade de Milão-Bicocca, no encontro dos muitos mapas da terapia hadrônica.

Na Sala del Maggior Consiglio no Palazzo Ducale (também ao vivo) às 11h, a exploração espacial é o tema principal de ‘Sky at Night’ da BBC.

O jornalista e ator Sabatino Alfonso Annecchiarico se expressa sobre o tema da imigração italiana na Argentina e a conseqüente poluição lexical na palestra magistralis de Dante ao Papa Francisco às 15h na biblioteca da Universidade de Gênova (também ao vivo). Cristina Maras, investigadora sénior do Conselho Nacional de Investigação do Instituto Europeu para o Léxico e História das Ideias, e David Bedis, Professor de Físico-Química da Universidade de Génova, são os protagonistas do encontro da Sardenha às Ilhas Svalbard às 15h00. O arquivo histórico do Palazzo Ducale.

Laura Candela, Diretora de Pesquisa da Agência Espacial Italiana, e com a geofísica Carolina Aliano, no encontro aqui vocês são COSMO-SkyMed! , às 15h na Sala del Maggior Consiglio do Palazzo Ducale (também ao vivo), eles falam sobre a primeira missão de observação terrestre do espaço projetada para fins duplos, civil e militar.

Encontre o Homem nas Nuvens às 15h30 na Sala del Minor Consiglio no Palazzo Ducale (também streaming), com Marco Ciardi, Professor de História da Ciência e Tecnologia da Universidade de Florença e autor do livro de mesmo nome e Nádia Roboti, Professor do Departamento de Física da Universidade de Gênova. Barbara del Corto, PhD em Engenharia de Materiais, e Simona Polo, Chefe do programa “Complexos Moleculares e Transmissão de Sinais” no Instituto Firc de Oncologia Molecular de Ifom, discursam na Conferência Smista sobre o tema da economia circular, Ricicla, Ricerca em 15h30 na Sala delle Grida no Palazzo della Borsa (também com transmissão ao vivo). Naomi Oreskes, professora de História da Ciência e Ciências da Terra na Universidade de Harvard, dá uma palestra online às 17h sobre o papel crítico do pensamento científico intitulada Por que você confia na ciência?

Às 17h na Sala Trionfo do Teatro della Tosse (também transmitido) no modal Opere, Marco Pagliani, Giuseppe Frisoli, Tony Laudadio e Maria Giulia Marini falam sobre o projeto que leva arte aos hospitais Humanitas Gavazzeni e Castelli em Bérgamo.

Marco Passarrotti, professor de lingüística computacional da Universidade Católica do Sagrado Coração de Milão, apresenta um caminho entre mapas lexicais e semânticos da web, na conferência O que São Tomás tem a ver com o Google? 17h30 no Arquivo Histórico do Palazzo Ducale.

Gabriele Ghisellini, Diretor de Pesquisa do Instituto Nacional de Astrofísica, apresentará seu último livro às 17h30 na Biblioteca da Universidade de Gênova (também transmitido), na conferência E luce fu. Giuseppe Rossolini, Professor Titular de Lógica Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Gênova, Roberto Luchetti, teórico dos jogos, Mattia Crivelini, Diretor do Phosphoro, do Festival de Ciências Sinigallia e do matemático Luca Balletti. Apresentação da conferência e depois MC Escher às 18h na Sala delle Grida no Palazzo della Borsa.

Marica Branchi, astrofísica com especialização em radioastronomia, e Michele Pontoro, diretora de pesquisas do Instituto Nacional de Física Nuclear, falam sobre uma das descobertas mais revolucionárias da física moderna, na Conferência Gravitational Wave Long Journey, às 18h, em Sala. del Maggior Consiglio do Palazzo Ducale (também transmitido ao vivo).

O médico e paleontólogo Francesco Maria Galassi, às 18 horas em Ostello Bello, Homens e Micróbios, está conduzindo um encontro sobre os efeitos das grandes epidemias da história, até hoje com a emergência Covid-19. Também neste ano, a imunologista Antonella Viola foi convidada do Science Fest com o professor magistralis às 21h00 na Sala del Maggior Consiglio no Palazzo Ducale (também transmitido ao vivo) Dancing in the Storm, uma jornada para descobrir a frágil perfeição do sistema imunológico .

Os ingressos e as reservas podem ser adquiridos online no site do festival: www.festivalscienza.it e através da central de atendimento (tel: 010 8934340). A bilheteria está ativa em Cortile Maggiore no Palazzo Ducale, mas o público é incentivado a preferir o uso de serviços de comércio eletrônico online e por telefone.

Estes são os custos dos bilhetes: dia inteiro € 13, desconto € 11, € 9 muito baixo, entrada standard completa € 21, € 18 reduzido, € 12 muito baixo, bónus (com reserva gratuita para o titular do bilhete) € 30; Crianças até 5 anos não pagam.

As assinaturas padrão são válidas para todos os dias e todos os eventos do festival e também incluem o uso de eventos de transmissão. Para visualização online, uma assinatura de streaming ao vivo está disponível a um custo de € 10. Existem alguns eventos gratuitos programados.

O bilhete escolar, reservado aos alunos participantes no projeto escolar (ao custo de 9 €), é equivalente a uma entrada padrão e permite-lhe desfrutar de todo o festival, tanto presencial como online. As reservas (com um custo de 0,50 €) são altamente recomendadas para eventos presenciais para o público em geral, embora sejam obrigatórias (e gratuitas) para as aulas.