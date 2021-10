Estar satisfeito e em forma é essencial para uma vida longa e pacífica, e é importante ter o que comemos e o que fazemos. Ou seja, é muito importante seguir uma alimentação equilibrada e variada, sem abrir mão do prazer da mesa, e um estilo de vida ativo. Na verdade, muitos estudos mostraram como essas duas regras podem reduzir o risco de muitas doenças, inclusive as graves.

Uma nutrição saudável e um estilo de vida correto são importantes não apenas para o sistema cardiovascular, mas para todo o organismo e para o sistema esquelético.

Comer de forma saudável significa ter uma dieta rica frutaLegumes, peixes, grãos e consumo limitado de laticínios. É importante ser variado na escolha dos alimentos, ser equilibrado e ficar claro que prefere cozinhar no vapor ou no forno. sobre isso, Para não perder nutrientes e ômega-3 dos peixes, aqui estão as formas recomendadas de cozinhá-lo. Portanto, uma dieta rica em vitaminas e ômega-3 reduz significativamente o risco de muitas doenças. Além disso, um estudo mostrou que não apenas para o coração, mas também contra dores nas articulações, esses nutrientes podem melhorar a vida de muitas pessoas.

O que é artrite reumatóide e quem ela afeta?

É uma inflamação crônica das articulações de etiologia desconhecida e afeta principalmente mulheres. Pode afetar vários órgãos e sistemas, causando complicações graves e piorando o prognóstico. Os principais sintomas são vermelhidão, rigidez articular, inchaço e dor. Além da artrite reumatóide, existem outras formas de artrite caracterizadas pelo agente causador, como a artrite gotosa. Alguns tipos de osteoartrite, como aqueles associados a traumas nas articulações, podem ser evitados com o controle de peso e um estilo de vida ativo.

Esses nutrientes podem melhorar a vida não só do coração, mas também contra dores nas articulações

1 Estudo científico iraniano Mostre como o suplemento de ômega-3 em peixes reduz os sintomas de doenças. Ou seja, o estudo de 60 pacientes com artrite reumatóide descobriu que tomar ômega-3 diariamente reduzirá a necessidade de medicamentos antiinflamatórios. Desta forma, os sintomas de inflamação e os efeitos negativos que o uso prolongado de anti-inflamatórios pode causar podem ser reduzidos. Portanto, incluir peixes oleosos e salmão na dieta diária pode melhorar significativamente a qualidade de vida de quem sofre dessa inflamação crônica.

aprofundar

Não é um suplemento de vitamina C e K, mas são esses vegetais antioxidantes que combatem a osteoporose