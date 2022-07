Mudança de gênero dos menores / mesmas questões científicas e o parlamento permanece ‘excluído’

Em 7 de julho de 2022, foi publicado um relatório do Conselho da Europa destacando a existência de vários estados membros em que ainda não há reconhecimento legal da mudança de sexo, enquanto outros países da UE fizeram progressos em termos de superação dos limites de idade, podendo transgênero. Entre os últimos países, encontra-se também a Itália, onde existem medidas legais e administrativas que garantem a possibilidade de mudança legal de sexo. O relatório apela a uma mudança de género sem quaisquer restrições em toda a Europa, mesmo para além do limite de idade, a fim de dar a oportunidade a todos, Incluindo o palácio, para escolher sua identidade de gênero; Abolir a exigência de intervenção médica, como esterilização, antes da mudança de sexo e abolir a exigência de colocar um F ou M nos documentos. Objetivo: Alcançar o pleno reconhecimento legal do gênero escolhido por uma pessoa para garantir o respeito pelos direitos humanos e civis das pessoas LGBT e proteção contra discriminação e violência contra pessoas LGBT.

Ao mesmo tempo em alguns jornais como o papel E a a verdade, Declarações de David Bell, ex-presidente da British Psychoanalytic Association, que soaram o alarme sobre as consequências da mudança de sexo em crianças, alegando que faltam dados científicos sobre o assunto. Segundo o ex-diretor da Tavistock Clinic, em Londres, a maior clínica britânica especializada em transexualidade de menores, trata-se quase sempre de um ato ideológico e violento, do qual a criança não tem consciência, principalmente em termos de consequências. quem está indo em direção a ela.

Tavistock Clinic London e David Bell Appeal

As intervenções de redesignação de gênero são realizadas em casos de transtorno de identidade de gênero, que É definido como um estado de sofrimento secundário à discrepância entre a identidade de gênero e o gênero definido no nascimento. Adolescentes com disforia de gênero são descritos como mais vulneráveis ​​psicologicamente e socialmente, principalmente por estarem nas fases iniciais do desenvolvimento puberal. Distinguir entre a dificuldade fisiológica em reconhecer o que está acontecendo em seus corpos e principalmente na mistura de suas emoções não é fácil para os adolescentes, principalmente nos estágios iniciais de seu desenvolvimento sexual. Considerando este tipo de desconforto tão frequente entre os adolescentes como um quadro patológico que exige também intervenções de natureza cirúrgica que exige um diagnóstico muito complexo e a devida cautela, antes de intervir no corpo, mas também na mente e toda a psicologia destas crianças. atordoado.

David Bell, enquanto ainda presidente da Sociedade Psicanalítica Britânica, deu o alarme sobre as consequências para as crianças apanhadas cedo. mudança de sexo, na Clínica Tavistock em Londres. Seu relatório não foi bem recebido pela clínica e recebeu uma ação disciplinar que forçou sua demissão. Dada a gravidade dos factos e o desconforto e sofrimento das crianças, Bell tornou-se uma questão de consciência, o que o levou a apresentar um recurso assinado por vários outros colegas e publicado no semanário francês. Ponto baixo No semanário belga A pulseira. O apelo foi assinado por feministas como Elisabeth Badinter, filósofos como Rémy Bragg, cientistas políticos como Chantal Delsol, outros pensadores como Didier Sicard, ex-presidente do Comitê Nacional de Bioética da França, etc. Todas personalidades conhecidas em seus países.

O apelo diz: “Nós cientistas, clínicos e estudiosos das humanidades e ciências sociais apelamos à mídia para apresentar estudos sérios e cientificamente comprovados relacionados à mudança de gênero das crianças… Crianças e adolescentes são mostrados em programas com os pais para demonstrar sua utilidade. A mudança de gênero é realizada sem que ninguém demonstre a menor reserva. Ou forneça declarações. Cientistas críticos insultam. Esses programas frequentes visam doutrinar os jovens e torná-los visíveis nas mídias sociais. Opomo-nos fortemente à afirmação de que homens e mulheres são apenas construções sociais. Você não pode escolher seu gênero e existem apenas dois deles.”

O apelo de Bell pretende denunciar três coisas muito concretas: em primeiro lugar, os abusos a que estão expostas muitas crianças que não podem dar o seu consentimento, e também porque não conseguem compreender a informação que lhes estão a dar. Em segundo lugar, a exploração midiática desses jovens e crianças e adolescentes, se revela em um processo de marketing, que de forma acrítica e sem contradição sugere algo muito perigoso. Em terceiro lugar, total desrespeito às diferentes opiniões e pontos de vista a nível científico, social e psicológico, segundo a lógica sob a qual uma única ideia se confirma através da demonização e ridicularização daqueles que ousam fazer perguntas ou críticas que apelam ao escárnio . Ao questionar o axioma do começo.

CNB e a polêmica na Itália sobre triptorelina

Em março de 2019, houve fortes controvérsias na Itália após a decisão da Aifa de introduzir a triptorelina, usada em casos de transtorno de identidade de gênero. na conta SSN. Tem sido uma droga usada para impedir o desenvolvimento sexual de um menino ou menina, e ele ainda está hesitante sobre sua orientação sexual, esperando para se decidir sobre o que ele realmente quer: homem ou mulher. O Comitê Nacional de Bioética (CNB) posteriormente aprovou o uso off-label da triptorelina em condições altamente detalhadas e prudentes para casos de adolescentes com disforia de gênero (DG). Em 2 de março de 2019, foi publicada no Diário Oficial a decisão da AIFA, introduzindo a triptorrelina na lista de medicamentos que podem ser dispensados ​​integralmente pelo SNS, para utilização em casos selecionados em que o transtorno de identidade de gênero (transtorno de identidade de gênero) tenha sido confirmado por um diagnóstico que não foi a presença de uma equipe multidisciplinar e especializada O atendimento psicológico e a terapia psicossocial são fundamentais.

Até então eles eram como diariamente o papelE a a verdade E a futuro questionar fortemente esse julgamento, especificamente com base na real falta de estudos clínicos sobre os efeitos a longo prazo da droga. Até o momento, esses estudos clínicos baseados em bases científicas ainda estão incompletos e é difícil abordar o problema de uma perspectiva de médio a longo prazo.

No Senado, a Décima Segunda Comissão foi chamada para se pronunciar sobre o assunto, e de fato havia iniciado um ciclo de audiências, que foi abruptamente interrompido pelo surto de Covid-19 com a pandemia relacionada. Com efeito, o Parlamento nunca conseguiu exprimir-se sobre todo o assunto, porque entretanto foram tomadas decisões noutros domínios e contextos e no Parlamento não foi elaborado qualquer relatório sobre uma questão tão sensível. Mas a pressão sobre as crianças e adolescentes continua, como confirma o atual relatório do Conselho da Europa publicado em Estrasburgo há poucos dias, e surge o perigo de transformar a clássica crise da adolescência, com seus medos e inseguranças, em uma síndrome de disforia de identidade de gênero . ser latente, enquanto a sabedoria dos profissionais clínicos, psicólogos e dos próprios pais nunca será excessiva.

