Cães brincam mais voluntariamente se percebermos: a ciência explica o porquê

Todos sabemos que os cães adoram jogue muito. Eles realmente gostam de jogar seus jogos favoritos. Mas você notou um detalhe muito particular? Você já prestou atenção ao fato de que quando você observa seu cachorro, o animal gosta mais de brincar?

Em suma, observar o cão enquanto brinca parece permitir que ele brinque Com mais vontade. Não será apenas uma impressão, porque na base haverá motivos reais. Isso é o que os especialistas no assunto descobriram.

Procurando brinquedos para cães

Um grupo de pesquisadores da Arizona State University e da Monmouth University falou sobre essa situação. Em particular, os cientistas argumentam que nossos amigos de quatro patas estão mais dispostos a brincar e socializar com amigos humanos assistindo ela.

Especialistas desenvolveram um experimento real, que envolveu dez pares de cães, que viviam juntos há pelo menos seis meses.

Os pesquisadores fizeram gravações para ver se havia alguma mudança na comportamento animal. No primeiro caso, os cães foram fotografados sozinhos. As fitas foram feitas no momento em que os amigos humanos do canino estavam presentes, mas distraídos. Finalmente, os filmes foram filmados quando os humanos interagem, conversam e seguram cães.

Portanto, observou-se que enquanto os observamos, os cães estão mais dispostos a jogar. Neste caso, eles mostram um mais alegria e um grande Prepare-se para se misturar.

Por que tudo isso acontece?

Mas por que isso acontece? De acordo com os especialistas que conduziram o experimento, é provável que isso aconteça porque os animais estão tentando de todas as maneiras possíveis Chama atenção de seu amigo humano. É um comportamento que podemos identificar de forma inata, pois mesmo quando são filhotes, os cães tentam chamar a atenção da mãe.

Leia também: A história viral de um cachorro assustado que reencontra o amor

Também é possível que o aumento da vivacidade do jogo se deva ao fato de os cães tentarem evocar uma sensação de alegria nos humanos, Na esperança de obter uma recompensaque também pode ser apenas mimo.

Claro, acredita-se também que o motivo pode ser formado pela atmosfera criada no ambiente do jogo, que ele prefere justamente pela presença de humanos observando os animais enquanto eles se divertem nas brincadeiras.

Leia também: Cat Atika aguarda ansiosamente o retorno do pai

Em suma, esta pesquisa com certeza será uma ótima maneira de aprender mais sobre nossos amigos animais que têm vontade mais seguro Quando estamos presentes, mesmo durante suas partidas.