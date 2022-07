Quando acontece e como intervir?

Demência A demência é uma doença que se desenvolve silenciosamente e depois se manifesta com pequenas mas eloqüentes mensagens. Demência é um termo geral usado para descrever um grupo de doenças cerebrais que causam deterioração progressiva na memória, pensamento e comportamento. Não é uma parte normal do envelhecimento, mas uma doença.

À medida que a população envelhece, mais pessoas desenvolvem demência. A demência afeta milhões de pessoas em todo o mundo, cerca de uma em cada 10 pessoas com mais de 65 anos. De acordo com estimativas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o número de pessoas com doença de Alzheimer e outros tipos de demência aumentará para quase 15 milhões até 2030.

fases da demência

Existem diferentes estágios de demência: o tipo e a progressão da demência variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem permanecer em uma fase por muito tempo, e outras podem passar por fases rapidamente. É importante conhecer os estágios da demência porque os sintomas de uma pessoa mudam em diferentes estágios.

Na demência em seus estágios iniciais, as pessoas primeiro percebem uma mudança em sua memória. Eles podem começar a esquecer os detalhes de eventos cotidianos, como o que eles comeram no café da manhã. Eles também podem achar difícil lembrar palavras, como o nome de um amigo.

Algumas pessoas nos estágios iniciais da demência também podem perceber que têm dificuldade em sobreviver, gerenciar finanças ou realizar outras atividades que fazem parte da vida cotidiana. no ensino médio Comprometimento cognitivo leve As pessoas geralmente têm problemas de memória, atenção e resolução de problemas.

Pessoas com demência em estágio intermediário podem esquecer coisas que aconteceram recentemente, como o que jantaram na noite passada. Eles podem ter problemas para acompanhar quando, para onde foram e quem conheceram. Eles podem achar difícil acompanhar uma conversa ou associar novas informações com o que já sabem.

As pessoas que estão em um estágio avançado de demência têm sérios problemas de memória, atenção e resolução de problemas. Eles podem esquecer coisas que aconteceram anos atrás, como a infância ou os nomes de entes queridos. Eles podem ter dificuldade em falar, ler e escrever, como juntar frases e ler palavras. Pessoas com demência avançada geralmente experimentam mudanças de humor ou comportamento.

Lidando com a demência

A primeira e mais importante coisa a fazer ao lidar com a demência é entender o que é e o que as condições significam para a pessoa que a tem. Sejamos honestos: se um ente querido foi diagnosticado com uma condição como demência, pode ser assustador e difícil de falar. Isso pode ajudá-lo a entender o que está passando e aproveitar ao máximo o tempo que resta.

Manter a comunicação aberta é fundamental, mesmo quando se trata de demência. É importante encontrar maneiras de manter as linhas de comunicação abertas com seu ente querido. Às vezes, mesmo que quisessem falar, talvez não conseguissem encontrar as palavras.