A Academia Gli Echi della Natura lançou sua quarta edição e reverbera no vale e em altas altitudes entre as Dolomitas de Belluno. Experiências inovadoras entre música, natureza e ciência até 4 de setembro. A Academia 2022, idealizada e patrocinada pela violinista Corina Kanzian, reúne participantes de todas as idades da Itália e da Suíça que encontram na prática musical a relação perfeita entre a natureza e as pessoas. Convidados e educadores de alto nível promovem jovens músicos, amantes da música, natureza e montanhas por meio de cursos integrados à experiência cultural e turística das Dolomitas, privilegiando trilhas imersas no território e repletas de oportunidades para os participantes. Master classes, excursões, seminários, encontros com músicos, concertos privados em Pieve di Cadore, Auronzo, Longarone, Domegge e Cortina d’Ampezzo.

Para os próximos eventos, de 24 a 31 de julho em Pieve di Cadore, o Campus Sarabanda, que contará com cerca de trinta jovens violinistas, violinistas, pianistas e violonistas de 8 a 21 anos, aparecerá como campeão. Todos os dias as praças e parques ganham vida com workshops, formações, excursões, seminários e concertos abertos a ouvintes ou espectadores (entrada gratuita sujeita a disponibilidade ou reserva obrigatória). Para alguns cursos, as adesões ainda estão abertas: aulas de demonstração durante todo o período com os violinistas Corina Kanzian, Mattia Tonon, Lucy Kosci, o violoncelista Giulio Kazani e a pianista Sabrina Komen; Workshops de Movimento Criativo com a bailarina Elena Agani de 24 a 26 de julho. Atividades ao ar livre com a treinadora de sobrevivência Elena de Michele em 27 de julho; E por fim “The MDI Band” sobre música contemporânea e estratégias de jovens músicos no mundo do trabalho de 28 a 30 de julho.

Aberto a todos os ensaios musicais muito populares contra o medo do palco, que acontecerão no dia 26 de julho às 17h15 na Sala della Magnifica, no dia 27 às 17h15 no Forte di Monte Ricco e no dia 28 de julho às 20h30 no Museu da Ótica.

Seis concertos privados terão lugar este verão de 2022. Começam no dia 29 de julho às 21h30 em Rizapol de Sofranco com um encontro entre música e astronomia organizado em cooperação com o Município de Longaron e a Associação MusicAdesso: «mdi ensemble», vencedor do Prêmio Abbiati 2021, Corinna Kanzian, Ilia Mariani, Paolo Fumagali e Giorgio Casati se apresentarão no quarteto n. 9 de GF Haas escrita para ser executada e ouvida em completa escuridão. Um momento de propostas brilhantes que será acompanhado pelo musicólogo Mauro Masiero e que terminará com a observação a olho nu do céu acima de Rizapol pelo astrônomo amador Vittorio de Nardin da Dolomite Skies Association. Os participantes podem trazer um cobertor e travesseiro para deitar na grama e curtir o show ao ar livre.

Para chegar ao local do concerto, existem duas alternativas: será possível ir de carro ou participar do rali a partir das 17h30 de Soffranco com o geólogo César Lassine, os distribuidores Cai di Longarone e “A Fireman for a Friend” , o artista da madeira Mauro Lambo; Você retornará a pé à noite no final do evento por volta das 23h30 (será necessário, portanto, estar equipado com lanternas ou faróis). Em Rizzapol haverá também um estande para o Pro Loco de Longarone comprar sanduíches e bebidas. Você pode participar do agendamento mediante reserva: as taxas pagas serão dedutíveis de impostos e serão doadas em partes iguais para o financiamento coletivo “Gli Echi della Natura” e para o financiamento “Bombeiro como amigo”.

Os três últimos concertos para estudantes de violino, violoncelo e piano no Campus Sarabanda acontecerão nos dias 30 e 31 de julho entre Forte di Monte Ricco e o local de nascimento de Ticiano em Pieve di Cadore: em 30 de julho às 18h em Forte, 31 de julho às 11h na Casa del Tiziano e às 18h00 no forte, sempre com entrada gratuita. Uma dupla experiência especial no Forte di Monte Ricco, onde será possível desfrutar e ouvir um piano de cauda preparado para esta ocasião, graças ao apoio do município de Pieve di Cadore.

No final da Academia, as datas tão esperadas com os melhores alunos do campus: Beatrice Guido, Federico Corione e Francesca Valeri junto com profissionais e convidados de honra. No dia 2 de agosto, às 11h, o cenário deslumbrante do Museu Rometti em Domegge di Cadore receberá um concerto de votos de violino juvenis junto com os professores da Academia (entrada gratuita). No dia 4 de setembro, a partir das 18h30, no santuário Schiatoli em Cortina d’Ampezzo, haverá um encontro com Laura Marzadori, uma das mais famosas violinistas italianas e ex-primeira violinista da orquestra Teatro alla Scala em Milão: graças à colaboração com CortinAteatro Em 2022, os alunos poderão assistir ao concerto privado quando Dawn participar em master classes exclusivas com o violinista (para ouvintes e espectadores, é necessário fazer reserva). Para informações e reservas, envie-nos um email para [email protected]

A realização destas nomeações é possível graças a uma campanha de crowdfunding em curso, que garante uma dedução fiscal às famílias e empresas já apoiadas. Qualquer pessoa ciente do compromisso que a Academia assume com os jovens e o território pode ainda juntar-se aos muitos apoiantes já envolvidos, participar nas experiências propostas e colaborar no desenvolvimento de novos programas: para fazer um donativo basta aceder a https://schoolraising .it/progetti/gli-echidella-natura-2022/