O nascimento do primeiro comitê regional

Ultimamente, e “infelizmente” apenas recentemente, estamos ouvindo cada vez mais sobre alguns dos problemas de deficiência, dor crônica e doenças que afligem o universo feminino. Superar o estigma social não é fácil, mas felizmente há alguns passos à frente.

Endometrial É uma anormalidade das células endometriais que são as células normalmente encontradas na cavidade uterina. A endometriose ainda é muito difícil de diagnosticar e, portanto, o tratamento a ser aplicado não está bem estabelecido; como uma inflamação crônica benigna da genitália feminina e peritônio pélvico, Causas da endometriose Diferente dificuldade Que diferem de acordo com as características específicas de quem as sofre.

tecido Endometrial das mulheres com endometriose vão se colocar nela Localizações Diferente O que deve ser normal fisiologicamente.

Endometrial é um Patologia Tão difundida como ainda desconhecida, e de acordo com os dados recolhidos, cerca de 10/20% das mulheres em idade fértil têm de conviver com ela.

Na Itália existem cerca de Três milhões de mulheres com Endometrial No entanto, um diagnóstico correto é tão raro, que é reconhecido em 40% dos casos casualmente, durante as visitas por outros motivos. Por isso é tão importante dar importância também a nível social e legislativo a doenças ainda muito pouco conhecidas e que, em muitos casos, são tabu.

Passos para o progresso da Sardenha

Acabei de nascer na Sardenha Primeiro Comitê Regional de Endometriose. autorizado nada Ele comentou a respeito:

Quase oito anos após a aprovação da lei regional que previa a criação da Comissão de Endometriose, finalmente demos um sinal importante e tangível para muitas mulheres que sofrem de uma doença maligna tanto no nível sanitário quanto no social.

O comitê recém-criado terá que “preparar diretrizes para um caminho diagnóstico terapêutico multidisciplinar e para o monitoramento periódico de mulheres com endometriose, estabelecer programas de treinamento e atualização de médicos e informar as pacientes e identificar medidas para prevenir a endometriose”. Complicações de doenças, principalmente no local de trabalho”, lê Local Da região da Sardenha, só hoje publicou a boa notícia.

Ingredientes Comitê de Endometriose São dez no total, incluindo o Diretor Geral da Secretaria de Saúde, ginecologistas, médicos, professores universitários e representantes de associações.