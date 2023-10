Perca peso facilmente com a dieta da romã, pois dura apenas 5 dias: funciona assim

Mesmo que o verão tenha acabado, é sempre hora de entrar em forma. Com a dieta da romã, apenas 5 dias são suficientes. Vamos descobrir juntos em que consiste.

É sempre importante cuidar da aparência física não só por questões estéticas, mas sobretudo por questões de saúde. O estilo alimentar correto contribui para a construção, fortalecimento e manutenção do corpo. Além disso, a alimentação saudável permite-nos obter a energia diária adequada e necessária ao bom funcionamento do corpo. Portanto, é sempre preferível ingerir as quantidades adequadas de proteínas e carboidratos. Só não exagere na ingestão de açúcares e gorduras, que depois se acumulam em algumas partes do corpo.

Cada estação é a estação certa para quem quer seguir uma dieta alimentar, sempre sob orientação de um nutricionista e seguindo um sistema que atenda às nossas necessidades e não agrave problemas de saúde pré-existentes. O outono, por exemplo, tem a fruta como protagonista: não estamos falando de castanhas, mas de romãs.. Mas o que é e por que comê-lo é benéfico? A romã é uma planta pertencente à família Lithraceae e seu nome deriva da língua latina Malum (maçã) e Granato (com sementes). Na verdade, tem o formato de uma maçã e contém muitas sementes arilos.

Dieta de romã

Romã se refere à planta, enquanto romã é a fruta. A romã contém grandes quantidades de antioxidantes, vitamina C (ácido ascórbico) e pró-vitamina A. Além disso, existem polifenóis (principalmente o ácido elágico, mas também a punicalagina encontrada no suco de romã), bons aliados contra o estresse oxidativo. Seus frutos contêm principalmente água (80%), enquanto o restante consiste em 13% de açúcares, 3-4% de fibra, 1% de proteína e apenas 0,5-1% de gordura..

Recomenda-se comer romã para quem deseja seguir uma dieta alimentar, mas por se tratar de uma dieta hipocalórica não podemos aplicá-la por mais de cinco dias.. O conselho é consumir essa fruta uma ou duas vezes ao dia, como parte das refeições principais. Na verdade, pode ajudá-lo a perder peso e retardar o envelhecimento celular, como qualquer fruta que contenha fibras e antioxidantes. As romãs, segundo a web, devem ser consumidas no final da refeição, talvez escolhidas levemente temperadas ou acompanhadas de carne (de preferência branca) ou peixe. Você também deve beber pelo menos dois litros de água diariamente.

No entanto, não existem estudos científicos que comprovem uma relação entre comer romãs durante vários dias e perder peso, embora muitos tenham tentado esta dieta e conseguido uma perda de 2/3 quilogramas. O conselho dos especialistas continua sendo consumir mais do que você come, praticando atividades físicas regulares e comendo alimentos saudáveis.