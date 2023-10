Os “grandes” da ciência e da cultura retomam os seus encontros culturais em Lemede de Solera – Solpanaro

Solera – sexta-feira, 13 de outubro de 2023 – às 21h, no Centro Polivalente Limidi (via Paputi 18) – O professor Alfonso Cornia de Carpi (maravilhoso professor de matemática e física e generalista), em colaboração com os alunos, irá entreter o dia de um tema de grande interesse: O que é importante conhecer as histórias, invenções e ideias dos “grandes” da ciência e da cultura na vida individual e coletiva.

A narrativa, a partir de trechos de histórias e biografias, apresentará considerações sobre a utilidade e a necessidade de aprofundar o conhecimento dos “gigantes da ciência e da cultura”. Será emitido certificado de participação aos alunos e professores que o solicitarem.

Será uma oportunidade de nos reencontrarmos e passarmos uma noite juntos.

Este evento, como sempre aberto ao público (não é necessária reserva) e a entrada é gratuita, faz parte da programação elaborada pelo Centro Polivalente Lemedi para o período Outono 2023 – Primavera 2024 com o contributo da Fundação Campore de Solera. Acompanha os acontecimentos de anos anteriores que tiveram uma participação significativa, confirmando que os temas culturais, históricos e científicos interessam a muitas pessoas e que existe uma necessidade não satisfeita que o Centro procura satisfazer.

A próxima iniciativa será no dia 27 de outubro de 2023, pelas 21h00, novamente no Centro Polivalente, quando Dario De Santis – Historiador da Ciência – apresenta Alexander Humboldt: A Vida de um Homem que Mudou a Nossa Maneira de Ver o Mundo.

Depois da tradicional Festa de Todos os Santos que se realizará na noite do dia 1 de novembro de 2023, pelas 21h00, em

Igreja Paroquial de Limidi com a exposição “Pace in primis” criada por Matteo Manicardi.