“Tememos pelos nossos filhos”: Horas de angústia na família real | A doença afeta jovens membros da família real

Alguns membros da família real admitiram que estavam preocupados com os filhos. Vamos descobrir quem ele é e o que está acontecendo

A dinâmica da família real fascina não só as pessoas, mas todo o planeta. Nessas horas Rei Carlos III Ele fez um desejo, isto é Ver crianças fazendo as pazes depois de anos de silêncio.

Na verdade, os príncipes costumam ser os heróis das notícias e das fofocas William E atormentar Com suas esposas. Há alguns meses, falou-se nos jornais ingleses sobre uma ligação secreta que Harry fez para William Sem o conhecimento de Meghan Markle.

Na verdade, a Família da Coroa Inglesa tem muitos membros e cada um deles conseguiu atrair a atenção das massas. Há quem o faça exibindo as suas melhores roupas nos eventos mais importantes do ano, quem se dedica a atividades de caridade e quem se torna porta-voz de determinados problemas de saúde. Um deles é muito próximo dos irmãos.

A pessoa em questão é Beatriz IorqueA filha mais velha de L. AndréDuque de York, e Sarah Ferguson. neto de Carlos III, Ela é a nona na linha de sucessão ao trono. Mas o que a atormenta há tanto tempo a ponto de se preocupar com sua prole? A resposta é imediata.

Os membros da família real estão preocupados com seus filhos, e aqui está o porquê

Beatrice York durante uma entrevista com Bem-vindo! Em 2021, ele falou sobre sua infância, que viveu dificuldades: “Pensei: ‘Não sou inteligente o suficiente’. Eu não sou bom. Por que não sou como os outros?.

O mesmo fez o outro membro real Carlos Filipe da SuéciaEle sofreu bullying na escola porque era visto como diferente dos outros. Na verdade, os dois familiares estão atualmente participando de eventos para conscientizar sobre o seu problema. provavelmente Poderia ser herdado pela filha de dois anos de Sienna, Elizabeth.

“Olhamos o mundo com outros olhos”

Quando Beatrice de York era jovem, ela não se divertia na escola porque não conseguia acompanhar os colegas no processo de aprendizagem. Portanto, ele tinha dificuldade para ler e escrever Os familiares realizaram análises cuidadosas e surgiu a dislexia.

Dificuldades de aprendizagem que ela compartilha com o marido Edoardo Mapelli Mozzi: “Olhamos o mundo com outros olhos, somos criativos e aventureiros.” Eles olham para a vida com otimismo, mas declaram Temendo que seus filhos também sofram do mesmo problema (Ele tem uma filha de um relacionamento anterior.) Ao mesmo tempo, querem aumentar a conscientização sobre este tema: “Não creio que os pais recebam o apoio certo quando ouvem a notícia de que o seu filho tem dislexia… É realmente emocionante ver como podemos trabalhar para ajudar.”.



