De contrafortes a pílulas antigas, os menores de 35 anos receberam a bandeira

Do estudo das ondas gravitacionais ao rastreamento de grãos antigos, passando pelo design de stents cardíacos, a sustentabilidade de reações químicas industriais, o desenvolvimento de tratamentos avançados contra metástases de câncer e o estudo dos ímãs mais fortes do universo: eles abrangem todos os campos de ciência, os seis projetos de mulheres pesquisadoras com menos de 35 anos vencedores da edição italiana de vinte Prêmio UNESCO L’Oréal “Para Mulheres e Ciência” .

As seis bolsas no valor de 20 mil euros foram entregues durante uma cerimónia no Museu de Ciência e Tecnologia de Milão, com uma mensagem em vídeo da Ministra da Família, Natalidade e Igualdade de Oportunidades, Eugenia Maria Roccella.

Para selecionar os seis vencedores, entre mais de 200 candidatos, um júri de especialistas liderado por A Pioneira da ciência: Lucia Futano , Diretora de Pesquisa do Instituto Nacional de Física Nuclear (Infn) e a primeira mulher a dirigir os Laboratórios Nacionais Gran Sasso. As bolsas permitirão aos vencedores continuar suas pesquisas na Itália: dois, em particular, poderão voltar a trabalhar em nosso país após uma experiência no exterior.

Francesca Berti vai trabalhar no Politécnico de Milão Design inovador de stents fabricados aditivamente para cardiologia congênita.

Na Universidade de L’Aquila, Alessandra Biancolillo continuará o projeto ResilientGrain para desenvolver métodos analíticos avançados e não destrutivos para Caracterização e rastreabilidade de grãos antigos e conjuntos evolutivos de cereais e seus produtos derivados.

Alice Borghese irá explorar i O imã mais forte do universo Ele trabalha no Observatório Astronômico de Roma do Instituto Nacional de Astrofísica (ENAF). No Hospital San Rafael, Gloria Delavante administrará terapia celular com células T natural killer para o tratamento de metástases hepáticas de câncer colorretal.

Na Universidade de Pádua, e em colaboração com a Universidade Estadual de Milão, Martina Fracchia experimentará Óxidos de alta entropia como eletrocatalisadores sustentáveis Uma reação de eletrólise inovadora.

Por fim, Ariana Renzini trabalhará na Universidade de Milão Bicocca para desenvolver um portfólio Um novo método para medir e caracterizar populações Imagem de fundo de buracos negros binários com detectores de ondas gravitacionais Ligo e Virgo.