Purificação do fígado: alimentos e remédios naturais aos 60 anos

quando fígado Funciona bem, beneficia todo o organismo e a saúde em geral. Portanto, a limpeza regular do fígado é uma excelente estratégia eu me sinto em forma e promovendo uma operação suave sistema imunológicoMesmo depois dos sessenta anos.

A limpeza do fígado, em particular, significa Eliminar toxinas e resíduos acumulados dentro do órgão, sua principal função é purificar o sangue e facilitar metabolismo nutrientes, melhorando a digestão.

Uma ajuda válida para purificar o fígado vem da nutrição, de fato, consumir certos alimentos pode facilitar esse objetivo e melhorar funções hepáticas Ao longo do ano. Certos alimentos, em particular, podem ser considerados remédios naturais eficazes para alcançar esse resultado.

Alcachofra

o Alcachofra Está entre os alimentos que têm maior efeito purificador, graças às muitas propriedades que contém e que atuam como potentes desintoxicantes do fígado.

Além de estimular a produção de bile, esse vegetal auxilia na digestão e no metabolismo da gordura. É possível incorporá-lo à alimentação diária, e utilizá-lo na cozinha para preparar diversos pratos, mas muitas vezes é recomendado consumi-lo. Chás de ervas e decocções À base de alcachofra, junto com dente de leão, bardana e cardo mariano.

Limão

o Limão É um aliado valioso para a saúde do fígado, graças à presença da Vitamina C que ajuda a eliminar toxinas e também a absorver nutrientes, como o ferro.

O limão é excelente como tempero e também pode ser o herói de um remédio natural muito popular: Beba uma xícara de Água morna e limão De manhã, com o estômago vazio, facilita muito a eliminação de resíduos.

Óleo vegetal

EU’azeite Principalmente, mas também outros Óleos vegetais Assim como o linho e o cânhamo, são excelentes remédios naturais para a purificação natural do fígado. De fato, usá-los como tempero e na preparação de pratos é uma estratégia válida para se manter saudável.

Nozes e amêndoas

Excelentes fontes de ômega-3 e Nozes e a amêndoas São os “amigos” do fígado graças ao conteúdo de gorduras boas e valiosos antioxidantes, como a Vitamina E. O consumo moderado, mas regular, de frutas secas, de fato, favorece a desintoxicação natural desse órgão essencial.

abacate

Eu também’abacateGraças à contribuição significativa de gorduras boas, é uma ajuda válida para a saúde do fígado. Rico em glutationa, este alimento permite que as células se livrem de resíduos e metais pesados, trabalhando positivamente na sua produção Enzimas hepáticas e digestivas.

alho

Uma função semelhante é executada poralhoO que estimula a produção de enzimas e favorece sobretudo a solubilidade das toxinas na água, facilitando a sua eliminação pela urina. É preferível usar alho cru e fresco, que é mais eficaz do que o produto triturado usado frequentemente para dar sabor aos alimentos.

cúrcuma

Por fim, entre as especiarias, cúrcuma Desempenha um papel especial no apoio à saúde do fígado. Ao facilitar os processos digestivos e atuar como colerético, de fato, estimula a produção de bile e, através da curcumina, contribui de forma importante para estimular a purificação do fígado.

Outra função útil da cúrcuma refere-se ao contraste com Colesterol de lipoproteína de baixa densidadeO que torna mais fácil se livrar de gorduras nocivas.