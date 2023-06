A arte encontra a ciência com “The Heat of Music”: sentindo as emoções do público em “Le Nozze di Figaro”

Por Silvia Gangitano

O calor da música. How the Brain Reacts to Emotions é um projeto que analisa as reações emocionais de um público em um teatro enquanto ouve música. Esta pesquisa, que reúne a Universidade de Ferrara e a Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, será realizada durante a apresentação de Le Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, em 30 de junho e 2 de julho, bem como durante o Generals’ Entertainment Training .

“Durante os anos difíceis da Covid, pensamos em um teatro mais dinâmico ligado à região”, diz Marcelo Corvino, Diretor Artístico da Fondazione Teatro Comunale di Ferrara. “A cultura e a economia desta cidade giram em torno da universidade.”

“A universidade – explica Alessandro Balboni, assessor de relações com a Universidade de Ferrara – dá vida à nossa cidade e os estudantes são a alma de Ferrara. Se quiser ser uma cidade universitária no verdadeiro sentido da palavra, deve possuir também uma oferta cultural que lhes permite usufruir das valências sociais e de lazer”.

O projeto visa medir a temperatura dos rostos dos espectadores presentes remotamente, de forma não invasiva e com total respeito pela privacidade, utilizando uma câmara termográfica de alta sensibilidade.

“Acredito fortemente na conexão entre arte e ciência – as neurociências não estão muito interessadas na parte artística, mas nosso estudo quer que entendamos quais emoções as pessoas sentem quando ouvem música”, explica Luciano Fadega, professor de fisiologia da Universidade de Ferrara. .

Alunos da Universidade de Ferrara são convidados a participar deste projeto e, além de acompanhar o recasamento de Figaro nos dias 30 e 2 de julho, também poderão acompanhar o espetáculo durante os ensaios.

A Unife fará uma lista com 90 alunos que poderão se inscrever no exame, assim como será feita outra lista no dia 28 de junho (para o exame geral) com as primeiras noventa inscrições.