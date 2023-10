A primeira edição do Festival Giano, de 18 a 20 de outubro no Teatro Besmantova, é imperdível!

Com três dias de exibições, encontros e discussões sobre os pontos comuns do cinema, da ciência e da filosofia, a primeira edição do Festival Giano abre oficialmente suas portas nos dias 18, 19 e 20 de outubro no Teatro Besmantov de Castelnuovo ne Monte. “O tempo no cinema” será o tema do primeiro dia, quarta-feira, 18 de outubro, com a convidada especial Liliana Cavani que apresentará em horário nobre o seu mais recente filme A Ordem do Tempo (2023), longa-metragem baseada no romance do físico Carlo . Rovelli, estrelado por Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Valentina Cervi e Richard Sammel (exibição às 20h30, discussão e fala de Liliana Cavani no final do filme).

Linguagens do Cinema e das Linguagens Humanas, Sétima Arte e Oitava Nanopartículas, Investigação Científica e Questões Filosóficas, Neurociências e Música Popular: Na intersecção do cinema, da ciência e da filosofia, o Festival Giano é um ambicioso projeto nascido da colaboração entre thedotcompany, uma empresa de design de serviços digitais, e Edizioni thedotcompany, uma editora especializada em cultura científica e literária crítica e informada, Energee3, empresa de serviços de transformação digital e o Município de Castelnovo ne’ Monti. Mais do que um festival de cinema, o Festival Giano será uma oportunidade alargada de encontro, discussão, debate e formação, de outubro de 2023 a maio de 2024, novamente no Teatro Besmantova, dirigido a cinéfilos apaixonados, académicos, filósofos, públicos curiosos e estudantes do cinema. Do ensino médio, até a Geração Z. “O Festival Giano, que é uma coprodução, nos orgulha porque nos faz viver em nossas comunidades como uma empresa atenta e nos permite trabalhar para os jovens – afirma.” Pietro Pazzaglini, presidente e CEO da thedotcompany — tenta ajudá-los a ler o passado e o presente através da arte, da filosofia e da ciência. Tentar compreender o presente através do cinema significa ajudá-los a olhar para o futuro.”

A programação e organização do festival foram confiadas a uma comissão científica composta por professores, neurocientistas, filósofos, escritores e físicos, todos incrivelmente empenhados na investigação e análise da intersecção entre cinema, ciência e filosofia: Fabio Canessa, Diretor Artístico do Festival, Marco Salucci (Ph.D. em Filosofia), Raffaella Burioni (Física Teórica), Vittorio Gallese (Neurocientista) e Nicola Maria Dosi (Semiótica do Cinema).

“O cinema tem um duplo espírito, porque é arte e indústria ao mesmo tempo. Em ambos os casos, a contemporaneidade é de grande importância – afirma o diretor artístico do festival, Fábio Canessa A linguagem das imagens é de facto o que distingue o nosso tempo, e é capaz, com rápida síntese e forte impacto emocional, de expressar uma ideia que no passado foi desenvolvida detalhadamente nas páginas de filósofos e cientistas. É por isso que nos parece que o cinema é hoje o local mais adequado para acolher esta reflexão sobre os maiores sistemas que questionam os mecanismos funcionais da existência e proporcionam uma representação impressionante dos mesmos. O objetivo da nossa iniciativa é desenvolver questões de filosofia e ciência através de obras de cinema e estudar a linguagem visual que elas apresentam em conjunto.

Fantasias e invenções no Cinema Méliès serão os temas da segunda jornada de abertura, quinta-feira, 19 de outubro (às 17h00 exibição de Hugo Cabret (2012) de Martin Scorsese), às 19h00 um aperitivo no teatro e um encontro com convidados, apresentado por ilustres convidados às 19h45, Rossella Spinoza (professora do Conservatório de Mântua, pianista e amante do gosto artístico, compôs 132 filmes do Guinness World Records…) e Michael Guarneri, uma exibição às 20h do filme mudo de 1902, Uma Viagem ao Lua, de Georges Méliès.

O terceiro dia, sexta-feira, 20 de outubro, inclui a exibição de dois maravilhosos clássicos da dupla Cesare Zavattini e Vittorio De Sica, às 16h e às 17h40: Ladrões de Bicicleta (1948) e Milagre em Milão (1951). Às 19h00 canapés no teatro e às 19h45 convidados especiais: Paolo Virzi e Silvia Scola.

Segue-se, às 20h00, a abertura da exposição “Zavatini nel Mondo” (aberta até 5 de novembro) e a apresentação dos materiais audiovisuais de Zavatini. O dia terminou com a apresentação do livro “Discutiamo Zavattini!” Publicado pela edizioni thedotcompany, escrito por Giordano Gasparini, em diálogo com Paolo Virzi e Silvia Scola.

O festival continuará com uma série de eventos, duas datas por mês, todas as segundas e quartas quintas-feiras de cada mês, até maio de 2024, sempre no Teatro Besmantov em Castelnuovo ne Monte, com uma sessão de formação para o público em geral à noite. E para alunos do ensino secundário em Castelnovo ne’ Monti durante o horário escolar. Cada mês será dedicado a um tema diferente, que se desenvolverá a partir de questões cruciais da ciência e da filosofia: “As máquinas podem ser inteligentes?”, “Vivemos ou sonhamos?”… na presença de especialistas nas áreas da ciência. Cinema, Ciência e Filosofia.” As exibições nos dias de abertura serão gratuitas e, durante a continuação do festival, os bilhetes com desconto para as sessões noturnas custarão 4€, como é o caso dos filmes dos festivais Besmantov Art House.

Ele diz: “Hoje estou assistindo a um filme que analisa e reconstrói os segredos e ofícios da sétima arte Emanuel Ferrari, Vice-Prefeito e Vereador de Cultura de Castelnuovo Monte – pode nos ajudar a observar o mundo de forma mais consciente, e a construir uma ideia do próprio mundo, apesar de todas as mudanças que nos atravessam e por ele passam, que muitas vezes nos fazem perder a orientação e a sensação de habitar este estranho planeta. Acreditamos também que através da linguagem (ou melhor, das linguagens) do cinema e das suas obras, que são filmes mas também séries, os alunos das escolas podem empenhar-se no caminho do estudo da filosofia e da ciência através das imagens e histórias que os filmes contam, dos temas que abordam. endereço: desde os mais universais e clássicos, até os mais recentes e específicos.”

“Teremos dias de encontros com filósofos, cientistas, artistas e estudiosos do cinema, com música e livros para manter as conversas”, acrescenta. Armando SternieriPresidente e CEO da Energee3 – A noite é para todos os cidadãos e a manhã é para as escolas. Será um caminho duplo de educação intelectual Esternir – Ao entrelaçamento de linguagens e ao interminável diálogo das artes entre si: filmes, livros, concertos e exposições. Em suma, trata-se do entrelaçamento do cinema, da filosofia e da ciência, mas com uma orientação popular e ao mesmo tempo polida, cativante, perspicaz, imediata e envolvente, com ênfase na ciência, nas novas tecnologias e no ambiente.”

Ele adiciona Francesca Bedoni“Este é um evento que certamente tem importância regional e também vai além da nossa província, e é aí que reside o significado do nosso patrocínio ao festival. É também uma iniciativa corajosa, porque se dirige às pessoas sem fugir à complexidade do mundo em que vivemos. viver, e abordá-los na linguagem cinematográfica. Mas também é optimista, porque nos permite continuar a falar de arte, cultura, ciência e filosofia, e também falar com as crianças, em linguagens que nos permitem compreender e compreender uns aos outros.

Novidades e atualizações na página do festival no Instagram e Facebook @gianofestival e no site http://www.giano-festival.it