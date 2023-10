Bananas, se você comê-las assim, você ingere menos calorias: dizem os melhores especialistas | Então, mesmo quando você está de dieta, você pode comer demais

A banana é uma fruta muito apreciada e sempre consumida com prazer devido ao seu sabor adocicado. No entanto, nem todos sabem que existem diferentes formas de consumi-lo.

a Fresco E Bananas açucaradas Geralmente é visto como a melhor maneira de fazer isso Termine uma deliciosa refeição. Seu núcleo também tende a nos dar uma pontuação excelente Sentindo-se cheioo suficiente para poder dizer que o almoço ou o jantar foi rico o suficiente para poder dizer completamente satisfeito.

a fruta Além disso, fica sempre delicioso dependendo do método de preferência do consumidor. Por exemplo, há quem prefira quando Casca ainda esverdeadaEnquanto outros preferem quando está em boas condições maturação. Além disso, não esqueçamos que banana Ele também é frequentemente um grande protagonista Vários doces.

É ótimo Sorvete Dependendo do seu sabor, especialmente se combinado com sabor de chocolate encorpado, de preferência escuro. mesmo em iogurte É muito agradável, tanto em termos de sabor real quanto Corte em fatias finas . Além disso, também é muito utilizado para enriquecer um prato encorpado. Um recipiente de iogurte branco desnatado Adoçado.

Por fim, também pode ser comido, e é simplesmente excelente e delicioso smoothie o milkshake. Você pode adicionar a seu critério, depois de colocar no liquidificador com Leite e açúcarMesmo para Iogurte natural Ou de chantilly. Então será consumido assim que estiver pronto com os deuses Talvez biscoitos amanteigados inteiros.

Banana, fruta favorita

Além disso, uma música antiga que virou slogan de sua época desapareceu O único fruto do amor é a bananasem nem contar Mas para onde você vai se não tiver bananas?. Obviamente, isso também se refere a A doçura desta fruta já é perceptível Como é inebriante Seu sabor Quando é consumido. E nós podemos fazer isso Em todas as épocas do ano.

Não é à toa que é tarde demais Elvis Presleyque mais tarde se tornou uma lenda, foi em particular ambicioso de nós Um certo sanduíche cuja variante incluía uma excelente combinação de Manteiga de amendoim E Fatias de banana. O que foi aumentado de certa forma em nosso crepe local com Nutella e banana. Mas o que nem todos sabem é a diversidade encontrada nesta fruta dependendo de alguns fatores.

Peculiaridades das bananas

O último, talvez nem todos saibam, mas é Dividido em diferentes partesÉ por isso que muitos preferem o que ainda não foi dito, Você consome isso para Fatias bem divididas, dependendo da parte em questão e sobretudo do nível de maturidade. Por exemplo, quando a casca fica verde estamos na presença de A Baixo índice glicêmico E Ao mesmo tempo, quantidades menores de açúcares.

Quando a casca é em vez de um Lindo amarelo intensoNeste caso, falaremos sobre uma excelente ideia Uma fonte de potássioperfeito para quem vai sentir falta também Rico em fibras. No entanto, quando ele muitas vezes odeia manchas marromEstaremos lá em primeiro lugar Outra digestão Em segundo lugar, a riqueza Antioxidantes. Você está sem escolha.