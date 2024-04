Inclusão, inovação e sensibilidade no Museu de Ciências de Belgrado

O Embaixador Italiano na Sérvia Luca Gori abriu a exposição de móveis italianos intitulada “O valor da manufatura. Inclusão, inovação e sustentabilidade.”Que estará aberto à visitação até 31 de março. A iniciativa foi implementada pelo Escritório ICE em Belgrado em cooperação com a Embaixada Italiana, o Instituto Cultural Italiano em Belgrado, a Confindustria Sérvia e a Câmara de Comércio Ítalo-Sérvia por ocasião do Dia do Design Italiano de 2024.

Cadeiras, poltronas e acessórios de mobiliário que combinam beleza estética, função e materiais de alta qualidade de empresas do calibre de Artefacto, Alba Dominante, Mega Concept, Nitea e Novolux são os protagonistas da exposição: peças distintivas de design “Made in Italy” . Além disso, graças à colaboração com o Belgrade Design Market, foi apresentada uma coleção exclusiva de cadeiras de design italiano de 1940 a 2000.

Por ocasião da abertura da exposição, o designer italiano Alberto Maria Brenna e o professor Zoran Đukanović realizaram um simpósio aberto para arquitetos, especialistas da indústria e estudantes da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Belgrado com foco na história do design italiano. A cadeira como modelo de beleza e influência no cotidiano, primeiro, na história da ex-Iugoslávia e atualmente na Sérvia. Ao longo das décadas, a cadeira tem sido não só uma expressão da evolução do gosto, mas também uma ferramenta distintiva para a utilização de materiais e técnicas inovadoras.

O setor do mobiliário e acessórios representa um dos componentes mais importantes das exportações italianas, tanto que, segundo as últimas estimativas, a cadeia de fornecimento de móveis de madeira “gera vendas superiores a 56 mil milhões de euros e exportações superiores a 17 mil milhões de euros, ” anunciou o Embaixador Gori.