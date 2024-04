O câncer está aumentando entre os jovens, estudo busca uma resposta: dados

Porque é que a incidência de alguns cancros, tradicionalmente considerados uma doença do envelhecimento, é mais elevada entre os jovens? Isto pode ser o resultado do envelhecimento biológico acelerado, independentemente da data de nascimento, segundo investigadores da Universidade de Washington, em St. Louis, que apresentaram o estudo na conferência da Associação Americana para a Investigação do Cancro.

O envelhecimento é um importante fator de risco para muitos tipos de câncer: Quanto mais velho você fica, maior a probabilidade de ser diagnosticado. Mas cada vez mais especialistas estão percebendo que a idade é mais do que apenas o número de velas num bolo de aniversário. É também a influência do estilo de vida, do estresse, da genética e basicamente da idade biológica.

Dados do estudo

Os pesquisadores mediram isso em 150 mil pessoas, com idades entre 37 e 54 anos.Isso é feito analisando 9 marcadores no sangue – desde os níveis de albumina e creatinina até o tamanho das células – e depois analisando a incidência de tumores, para avaliar aqueles que foram diagnosticados antes dos 55 anos. Eles concluíram que o envelhecimento acelerado está associado a um risco aumentado de câncer, especialmente câncer de pulmão, estômago, intestino e útero.

“Este estudo fornece insights interessantes que podem ser vinculados à atividade de pesquisa e aos substratos de longevidade”, comenta Ennio Tasciotti, Diretor do Programa de Longevidade Humana do IRCCS San Raffaele em Roma e Professor de Tecnologias Avançadas para o Bem-Estar e Envelhecimento no IRCCS San Raffaele . Universidade Raphael Distance de Roma. “Em primeiro lugar, é clara a importância da idade biológica em comparação com a idade cronológica na determinação do risco de desenvolvimento de certas doenças, neste caso o cancro. Este conceito é muito importante no contexto da investigação sobre longevidade, porque enfatiza como os factores de estilo de vida e o estresse psicológico pode até mesmo a epigenética pode influenciar o processo de envelhecimento e, portanto, a predisposição ao desenvolvimento de certas doenças.”

“Identificar biomarcadores associados ao envelhecimento acelerado, como afirma o artigo – destaca o cientista – poderia fornecer informações valiosas para o desenvolvimento de estratégias preventivas personalizadas, um conceito alinhado com a abordagem da medicina personalizada, que pessoalmente apoio como uma das “pilares da pesquisa sobre longevidade.” Poderia, de facto, permitir uma avaliação mais precisa do risco individual de desenvolver doenças relacionadas com a idade, permitindo intervenções preventivas específicas. Portanto, sim a um estilo de vida saudável, como uma alimentação equilibrada, atividade física regular e exercício adequado. Sono, para reduzir o risco de doenças crónicas. Esta abordagem remete-nos para um conceito holístico de saúde, fundamental para lidar com o envelhecimento.

“Na verdade, acredito que é importante adotar hábitos de vida saudáveis ​​para promover a saúde física e mental a longo prazo. “Incorporar intervenções preventivas personalizadas que levem em consideração fatores genéticos e ambientais, a fim de promover uma melhor qualidade de vida para todos”.