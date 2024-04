Morre Peter Higgs, adeus ao ganhador do Prêmio Nobel de Física, descobridor da “partícula divina”

Peter Higgs, o pai e homônimo do bóson, cuja teoria mudou radicalmente a nossa compreensão das partículas subatômicas, morreu aos 94 anos.

A comunidade científica perdeu um dos seus pilares com o falecimento do físico britânico Pedro Higgs, que aconteceu no dia 9 de abril, aos 94 anos. Higgs, conhecido por existir A existência do bóson de Higgs foi assumidaÉ uma partícula fundamental no campo da física de partículas e deixou um legado duradouro no mundo da ciência.

Higgs nasceu em Newcastle upon Tyne em 1929 e passou a maior parte de sua carreira como Professor Emérito de Física Teórica na Universidade de Edimburgo. Aqui ele formulou sua teoria revolucionária do bóson de Higgs, que… Mudou radicalmente nossa compreensão das partículas subatômicas A forma como a massa é dada à matéria.

O conceito de massa de partícula é crucial para a nossa compreensão do universo, porque… Determina a estrutura e o comportamento da matéria em todos os níveis, do extremamente pequeno ao macroscópico. Sem a massa das moléculas, o mundo como o conhecemos não existiria, porque a formação de átomos, moléculas e objetos físicos depende desta propriedade fundamental.

Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2013

O mecanismo de Higgs, proposto por Higgs e outros físicos durante a década de 1960, resolveu um dos grandes mistérios da física moderna: Como algumas partículas têm massa e outras não. Este mecanismo previu a existência do bóson de Higgs, uma partícula que interage com outras partículas, dando-lhes massa.

Em 2012, experiências na Organização Europeia para a Investigação Nuclear (CERN), em Genebra, confirmaram a existência do bóson de Higgs, levando a um grande avanço na nossa compreensão da física de partículas e valendo o prémio ao Higgs e ao físico belga François Englert. Prêmio Nobel de Física em 2013.

O trabalho do Higgs abriu novos horizontes na pesquisa científica e inspirou gerações inteiras de cientistas a explorar os segredos do universo. Era o trabalho dele a Efeito contínuo Não apenas sobre física teórica, mas também sobre outras disciplinas científicas e sobre a nossa compreensão mais ampla do mundo natural. Por esta razão, a morte de Peter Higgs representa uma grande perda para a comunidade científica, mas o seu legado viverá através das suas descobertas.

Não quer perder nossas novidades?

Você também pode estar interessado em: