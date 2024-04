Os cardiologistas não têm dúvidas: esses alimentos são muito benéficos para a saúde do coração

Você quer manter seu coração saudável? Então você deve comer esses alimentos: eles são os melhores, segundo os cardiologistas.

Já sabemos há algum tempo que a alimentação e a nossa saúde física andam de mãos dadas. Existem muitos alimentos no mercado que são muito prejudiciais ao nosso organismo, os chamados “junk food”, que podem danificar os principais órgãos internos como o estômago, o fígado e sobretudo o coração. Mas ao lado deles Também existem alimentos em vez de são considerados Nossos melhores aliados, em particular, alguns deles É indicado para a saúde do coração.

Você já se perguntou o que eram? Vamos ver juntos o que os cardiologistas dizem sobre isso: é muito importante e nunca devemos perdê-lo em casa!

Alimentos ideais para o coração: aqui estão o que são

Como já enfatizamos anteriormente, no mundo, na natureza, existem muitos alimentos que, pelas suas propriedades e propriedades, podem ser considerados ideais para o nosso corpo. Este último nada mais faz do que melhorar o potencial de alguns órgãos, como neste caso o coração, e torná-lo forte, jovem e saudável.

Mas quais são esses alimentos? Qual é a lista adequada de alimentos para aproveitar ao máximo o nosso coração? Aqui estão eles abaixo.

Entre os alimentos recomendados pelos cardiologistas certamente encontramos:

Legumes folhosos : Neste caso, espinafre, escarola, acelga e salada são os ideais. Este último contém uma vitamina muito importante, que é a vitamina K, que ajuda as artérias a funcionarem perfeitamente e a desempenharem maravilhosamente a sua função. Também reduz a pressão arterial e retarda o envelhecimento das próprias artérias.

Frutas frescas e secas: As frutas são ricas em vitaminas A, B, C etc., cada uma das quais ajuda uma parte do nosso coração. Em particular, as frutas cítricas, mangas, pêssegos, damascos ou avelãs, amendoins e amêndoas ajudam a manter o colesterol ruim sob controle, garantindo assim a liberdade das artérias e mantendo a pressão arterial sob controle.

Leguminosas: Por serem cheios de antioxidantes e ferro, lentilhas, feijões, feijões e ervilhas em particular ajudam a reduzir o colesterol ruim e a melhorar a pressão arterial em particular.

Peixe azul O bacalhau, a anchova, a cavala, a dourada e todos os peixes azuis que conhece são essenciais para reduzir a morte prematura e súbita do coração. O seu teor de fósforo é tão elevado que se tornam um verdadeiro deleite para o seu corpo.

Café e chá: Se consumidos com moderação, ou seja, duas xícaras por dia, podem ser ideais para o nosso coração, deixando-o jovem por muito tempo.