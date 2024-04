Acordo de Parceria entre a Itália e os Estados Unidos da América, também sobre fusão nuclear

metweb

Itália E Estado unido Reforçar a cooperação no domínio científico através de acordos abrangentes. Em Washington, a ministra das Universidades e Pesquisas, Anna Maria Bernini, assinou um acordo com a agência federal norte-americana National Science Foundation, que servirá de base para o lançamento de projetos científicos dos quais os dois países participam. ““Há uma grande harmonia entre os dois países.”O ministro confirmou isto durante uma conferência de imprensa realizada na Embaixada da Itália em Washington.

Esta é a primeira vez que é estabelecido um acordo de parceria científica entre os dois países que vai além do âmbito do setor tradicional da física. O acordo alcançado reforça o acordo de dois anos sobre inteligência artificial, para o qual já foi assinado um concurso conjunto em fevereiro. O Ministério destinou um milhão de euros. Os projetos selecionados receberão financiamento da Itália e dos Estados Unidos.

Acordos também sobre a questão da energia

A missão americana do ministro Bernini, com a assistência da embaixadora italiana em Washington, Mariangela Zappia, também concordou em assinar novos acordos de cooperação com o Departamento de Energia dos EUA, que administra um orçamento de nove bilhões de dólares, para aprofundar estudos sobre o uso de física quântica no campo da energia. Astropartículas, desenvolvendo pesquisas sobre neutrinos, fusão nuclear, ondas gravitacionais e supercomputação. Da energia nuclear às novas tecnologias, do impacto ambiental à geopolítica, é uma parceria global.

Para sublinhar a dimensão mais ampla desta missão, Bernini reuniu-se com o Conselheiro Científico do Presidente, Arati Prabhakhar, que dirige o Gabinete de Política Científica e Tecnológica, um órgão criado em 1976 que tem um amplo papel consultivo para a presidência dos EUA em questões relacionadas com ciência e tecnologia. para a política interna e internacional.