Engenharia, Ciência e Assuntos Atuais, treinamento retorna para Varese

Uma oportunidade de se encontrar para discussão e networking, um exercício Vem para a terceira edição. O evento é organizadoVarese Engineers Syndicate Será realizado online Sexta-feira, 28 e Sábado, 29 de maio. Dois dias intensos, com convidados importantes – alguns de fama internacional – e sobretudo muitas ideias, para abrir novas fronteiras na engenharia mas também na ciência, ambiente, arquitetura, ética e comunicação.

O tema predominante na quarta edição do treinamento será a recuperação pós-pandemiaO que foi aprendido com as dificuldades que enfrentaram? Quais são os desafios para o futuro? O objetivo deste evento é proporcionar momentos de estudo aos engenheiros cadastrados no sistema, mas também para a publicação ao alcance de todos.

Você pode participar do evento através deste Link.

«Multidisciplinar e Redes – Pietro Vasali, presidente da Ordem dos Engenheiros de Varese, diz – São elementos importantes. A capacidade de interagir com colegas que participam de atividades semelhantes, mas vêm de experiências diferentes, é uma oportunidade valiosa. ”

Portanto, para fornecer conhecimentos na área da engenharia, mas também informações úteis para a compreensão do contexto político, econômico e social em que se vive. E é a receita que tem levado o TrainING a cada vez mais sucesso ano após ano “Se no primeiro ano – explica Vasali – tínhamos 150 membros, no ano seguinte eram 230. E esta edição é na verdade 350.”

O programa é para sexta-feira, dia 28

O evento será aberto na sexta-feira, 28 de maio, às 9h, com as saudações do Presidente da Ordem dos Engenheiros de Varese. Durante a manhã, o experimento organizacional de Covid-hospital Civitanova Marche com Carlo Settembreini. Nós vamos falar sobre “Multimídia falsaE inteligência artificial com Luisa VerdolevaProfessor Federico II de Nápoles, que luta.profundoEntão haverá uma virada Pierluigi Merzorati E a nova infraestrutura esportiva da era pós-Covid. Manhã termina com Juliano NossiVice-presidente do Pólo Regional Chinês do Politécnico de Milão, que falará sobre a China e o que hoje é considerado o mercado mais importante do mundo.

ao meio-dia Marco Bhutto Ele vai levar a multidão ao gelo da Antártica, onde passou treze meses na base ítalo-francesa “Concordia”. Em seguida seria o momento da Ciência da Computação com “Golems Digitais”, interferência Francesco Moradi. Ética e tecnologia no centro da reunião com Andrea Alevierti Professor de Bioengenharia no Politecnico di Milano. A última data será na sexta-feira Roberto Felicity, Professor de tecnologias de construção no Politecnico di Milano e inventor de sensores capazes de detectar a estabilidade de grandes estruturas de concreto.

Sábado 29 programa

Sábado vai começar às 9 horas Matte Hybrid Para pensar sobre como as informações mudaram com o Coronavirus. Continuaremos uma discussão sobre moralidade e legalidade. imediatamente depois David Banza e Mirko Lagonegro Eles falarão sobre sua experiência e como inverteram os formulários da web trazendo o áudio de volta ao centro. As estrelas serão, em vez disso, os heróis do próximo encontro com Andrea Ferrara Professor de cosmologia na Normale de Pisa.

As máquinas e a sua capacidade de aprendizagem serão desbloqueadas na tarde do segundo dia, com intervenção Marcelo Resteli, Professor Politécnico e Associado da Robocop. Vamos continuar com Evan Mazzolini, CEO da Flowe (o aplicativo bancário que transforma o gerenciamento de sua conta corrente em uma atividade envolvente como um videogame), que falará sobre finanças sustentáveis ​​e a importância de treinar novas gerações em gestão econômica. O mundo será coroado no último dia das conferências Nazarino Mandolês Com um discurso intitulado “Do Big Bang à Pandemia e Além: Ciência e Engenharia como o Motor de um Novo Despertar”: Uma oportunidade de mergulhar em sonhos por um momento e visualizar as possibilidades do futuro.