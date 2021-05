Ambulatório Bustese: Tecnologia e Medicina

Poliambulatorio Bustese Srl nasceu em 2016 em Busto de Jarolfo É um centro médico de saúde e atendimento ambulatorial.

Os melhores profissionais médicos da região de Lignano trabalham lá e proporcionam aos seus pacientes tempos de espera mínimos, alto profissionalismo, precisão e privacidade.

Cirurgia suave para resolver lesões e imperfeições da pele de forma rápida e sem dor

Ceratose, verrugas, manchas de sol, face e corpo levantado, cicatrizes, pés de galinha, código de barras no lábio superior. Lesões e defeitos de pele podem ser resolvidos com cirurgia leve, entrando em contato com o Dr. Francesco ProvasiE a Cirurgião Atuando no Poliambulatorio Bustese srl para Bosto Garolfo.

Não há necessidade de bisturis e anestesia. O paciente não sentirá nenhuma dor (no máximo um leve desconforto) durante o tratamento com Retículo, Uma ferramenta do tamanho de uma escova de dentes elétrica que funciona por “vaporização”, um processo mais suave do que um laser que permite resultados uniformes.

O Plexer, uma obra-prima Tecnologia médica É produzido na Itália e exportado para 50 países do mundo incluindo Estados Unidos e Israel, e não funciona por contato: o ponteiro não é colocado na pele, mas é mantido a uma distância de cerca de um milímetro da lesão ser tratado. O ar interferente entre o indicador e a pele passa por um processo de ionização: a água vira vapor e a lesão que a contém desaparece.

Plexer também pode ser usado para Blefaroplastia não cirúrgicaÉ uma intervenção que é utilizada no caso de rebaixamento da pálpebra superior ou inferior com Custa cerca de 10 vezes menos Em comparação com a cirurgia convencional das pálpebras.

Alguns a 20 minutos são suficientes para aplicar o Plexer na pele. O paciente não administra nada Também arriscado porque a ferramenta tem uma potência específica, que não ultrapassa 2 watts. Como não há cirurgia, não há cortes, sangramentos e pontos. Sem cicatrizes deixadas. Os custos são baixos e variam entre 120 e 300 euros.

Adeus rolamentos! Com frio

A celulite, que é uma gordura tópica que não desaparece mesmo com a perda de peso, e a anestesia em travesseiro é combatida com aplicações frias. Dario Josetti, Fisioterapeuta da Clínica Bustese, oferece fisioterapia com LipóliseUma máquina moderna que aumenta a temperatura de uma parte do corpo 18 graus abaixo de zero, Faz com que as células de gordura morram. É uma alternativa à lipoaspiração não traumática e sem cicatrizes e à lipoaspiração por ondas de choque. O paciente, se sensível ao frio, pode sentir um leve desconforto local que pode ser reduzido aumentando um pouco a temperatura.

Em seguida, as células mortas são drenadas pelo sistema linfático. Os resultados são obtidos em 10 ou 12 sessões.

O fisioterapeuta oferece um pacote que inclui um curso de criolipólise, um choque térmico pós-sessão para facilitar a drenagem e uma programação diária de exercícios de ginástica para melhorar a eficácia do tratamento.

Uma dieta que respeita as necessidades pessoais

A perda de peso requer disciplina e planejamento. O dia a dia agitado, com pouco tempo para cozinhar, muitas vezes pode ser um obstáculo para seguir um plano alimentar. Não se preocupe nutricionista Sabrina Moffati Você saberá como ajudar todos a perder peso com nossos programas dedicados, fáceis de seguir, mesmo se você estiver sempre longe de casa.

O primeiro passo é construir uma boa relação com a alimentação, que é o nosso alicerce Ensinando boa nutrição. Nada faça você mesmo. Não existem fast foods que prometem resultados rápidos, mas não permanentes. O importante é fazer da dieta parte de um estilo de vida que também inclua movimentos físicos e beber muita água todos os dias.

A primeira visita inclui uma entrevista com o paciente para entender a história da família e quaisquer doenças. Em seguida, passamos a medir o peso, altura, massa gorda e massa magra. Em seguida, o nutricionista fornece ao paciente um diário no qual ele anota todos os alimentos ingeridos durante o dia e separa Plano alimentar. O primeiro exame é realizado após um mês.

Com dieta pode ser resolvido Prisão de ventreE a Retenção de águaE a FlatulênciaAlivia doenças A idade é menopausa E melhorando Circulação sanguínea.