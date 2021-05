Como você encontra seu equilíbrio emocional?

Estresse, desequilíbrios hormonais e mudanças de humor: esses períodos ocorrem quando não nos sentimos mais conectados a nós mesmos e todo evento externo nos faz perder o equilíbrio interno. Vamos descobrir qual é o conselho da Dra. Lúcia Giovanini.

Parece-nos que tudo é uma luta, até as coisas mais simples complicam-se e temos a impressão de que tudo o que fazemos ou dizemos está errado. Quando experimentamos esse estado de espírito, nos sentimos inquietos e desconfortáveis. o que deveria ser feito? E a Dra. Lucia GiovaniniPsicólogo, que nos sugere 9 passos para restaurar o equilíbrio emocional.

9 dicas para restaurar o equilíbrio emocional

1. Organizado em torno de você. Quando você se sentir oprimido e perder o controle de suas emoções, tente organizar o ambiente ao seu redor. O espaço exterior, na verdade, é um reflexo do nosso espaço interior! O regulamento nos permite abrir espaço e nos livrar de todas aquelas coisas que não nos servem mais, mas para as quais continuamos a enviar energia.

2. Dê pequenos passos. Há momentos em que temos que tomar decisões e nos sentir presos, com medo e sem saber por onde começar. A pergunta a fazer é:O que devo fazer se não estou com medo? Não importa se estamos caminhando devagar, mas devemos dar o menor passo para ir na direção que queremos: quando agimos, saímos da areia movediça mental e recuperamos a clareza e a confiança em nós mesmos.

3. Mergulhe na natureza. Passar algum tempo conectado com a natureza é uma maneira infalível de restaurar a calma e a serenidade. Às vezes passamos muito tempo trancados em nossas “caixas” (escritório, casa, carro) sem considerar que a Mãe Terra é o nosso abrigo, o lugar de onde viemos. Andar descalço na grama, sentar-se à sombra de uma árvore, caminhar à beira-mar ou, melhor ainda, nadar são ações simples que podem nos dar uma sensação instantânea de energia positiva.

4. Acariciando um animal. Os animais aprendem muitas coisas, como o amor incondicional, a capacidade de viver no momento presente e até a necessidade de se divertir. Aproximar-nos dele nos acalma e relaxa, e nos traz de volta ao “aqui e agora”!

5. Desenhe ou pinte. Quando estamos desequilibrados, nossa criatividade também parece limitada. Reserve um tempo para desenhar ou colorir mandalas (padrões geométricos, diagramas e desenhos circulares que representam simbolicamente o universo). Esta atividade será uma meditação e o ajudará a recuperar a calma e o foco.

6. Praticar esportes. Redescobrir o bem-estar emocional também significa cuidar e movimentar o corpo. Não há necessidade de se cansar com uma corrida ou atividade pesada – apenas encontre uma atividade que você goste e se sinta bem.

7. Tenha cuidado com a sua respiração. De vez em quando, durante o dia, pare de respirar profundamente e volte sua atenção para o momento presente. A respiração atenta, que é a base de todas as meditações, tem um efeito muito poderoso na mente, no corpo e nas emoções. Ele libera endorfinas, que reduzem o estresse e a tensão e aumentam o foco e a atenção.

8. Pratique a gratidão. É um músculo, mais do que apenas uma emoção e, como tal, pode ser treinado todos os dias. Quando nos esforçamos para cultivar a gratidão, percebemos a abundância e as bênçãos que nos cercam e atraímos mais pessoas para nossas vidas. Sentimos que temos o suficiente e, felizmente, não temos falta.

9. Restaure a perspectiva. Você percebe, às vezes, que deixamos de fora uma briga que podíamos ter tido no trabalho que durou apenas 5 minutos, que mudou o nosso dia.Em um dia horrivel“Ou talvez seja uma recusa ou algo que não saiu como esperávamos, nos faz dizer.”Nós nunca cabemos ninguém“E assim por diante. É a armadilha do indexador: a generalização nos leva a distorcer a realidade e apagar os detalhes que fazem a diferença.”

Então acabamos não vendo compromisso, pensando tudo ou nada, preto ou branco, e começamos a rotular, que é outro efeito dessa distorção.

Generalizamos e acreditamos que a situação negativa durará para sempre. Dessa forma, cometemos o erro por último, pelo menos em nossas mentes. Seu relacionamento está passando por um momento ruim? Será para sempre, nunca vai ficar melhor! A vida é fluida, nada permanece igual, nada é eterno, por que seria esse o problema que enfrentamos? Se choveu hoje, choveu ontem e também choveu na semana passada, isso é o suficiente para nos fazer acreditar que nunca haverá um dia em que nunca choverá?

Esteja atento às palavras que usa e à forma como se expressa e não se preocupe com tudo! Restaure a perspectiva e acredite que mais cedo ou mais tarde tudo vai passar.