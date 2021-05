AbertoA oitava edição do segundo nível Master inNutrição e Integração Dietética “diretamente da Macaroni Chef Academy

Quinta-feira passada, 6 de maio, às 18h, na via públicaPágina oficial do Maccaroni Chef Academy no Facebook ”Como parte da abertura da oitava edição do Segundo Nível Master emNutrição e Integração Alimentar “, Promovido pelo Consolidado Departamento de Farmácia e Ciências da Nutrição, o webinar intitulado “A Dieta Mediterrânea: História, Cultura, Saúde e Ciência “.

Após apresentar uma oferta formativa que aborda temas importantes, a Professora Maria Stefania Senecruppe, Diretora do Programa de Mestrado, em plena sintonia com o já universalmente reconhecido interesse pela estreita articulação entre nutrição e saúde, reiterou a importância de direcionar as ações de saúde pública, voltadas para promover e apoiar a manutenção da ordem alimentar mediterrânica, como modelo alimentar milenar que garante uma vida longa aos povos do Mediterrâneo até agora.

A dieta mediterrânea, aliás, além de ser um modelo alimentar, é hoje a mais famosa do mundo, que desde a década de 1950 até hoje foi apontada como um escudo salva-vidas contra as principais doenças do nosso tempo, representando um estilo de vida. que faz parte do nosso patrimônio cultural, histórico e social, e regional e ambiental. É um recurso econômico seguro para a identidade de nossas terras que permite seu fortalecimento e desenvolvimento, e é um modelo de segurança e sustentabilidade ambiental que nos permite transferir saúde, sabedoria e cultura para as gerações futuras, limitando assim a rápida disseminação. do fenômeno da globalização, alimentos.

A Professora Maria Luisa Bano, Diretora do Departamento de Farmácia e do SNS da Unical, interveio e destacou a importância da divulgação destas questões e da formação pós-graduada, que é um setor estratégico para a nossa universidade e para o próprio departamento, por um lado, e por o terceiro, por outro lado, o nível de treinamento para desenvolver e atualizar altas competências profissionais em áreas emergentes.

Ampliar a oferta formativa, com particular atenção às reais necessidades da sociedade, da região e do mundo da produção em consonância com as estratégias da terceira tarefa de gestão, Tarefa seguir. Em particular, o programa de mestrado em “Nutrição e Integração de Nutrientes” contribui para fornecer formação contínua e atualizada em um setor dinâmico e em rápido desenvolvimento, onde as habilidades adequadas e profissionalismo são necessários para poder trabalhar.

O Professor Honorário Sebastiano Ando confirmou o interesse historicamente demonstrado pelo Departamento de Farmácia e pelo NHS pelos temas abordados durante o curso de Mestrado, lembrando a participação do departamento e do Mestrado na Expo 2015, grau que obteve títulos honorários em Nutrição Ciências pela Unical em 2013 para Vandana Schiva, a ativista política e ambientalista indiana, criando um curso de mestrado emCiências da NutriçãoPara os países da UNESCO.

Em seguida, o professor Ando deu o professor Menotti Calvani (Universidade de Tor Vergata em Roma), que brilhantemente proferiu uma palestra muito interessante intitulada O que aprendemos com a dieta mediterrânea, Discutir as pesquisas científicas mais recentes e mostrar como os desenvolvimentos na ciência médica estão intimamente relacionados ao estilo de vida da dieta mediterrânea foi muito apreciado por muitos dos participantes do webinar.

Ao final do evento, o Dr. Corrado Rossi, Diretor da Macaroni Chef Academy, subsidiária da Divisão Farmacêutica e SSN, apresentou diversas empresas patrocinadoras da iniciativa e empresas líderes na produção e comercialização de produtos modelo. A Calábria produziu produtos de qualidade em toda a Itália e Europa, e começou na cozinha a preparar uma receita típica do Mediterrâneo saudável e deliciosa: “Tagliatelle com Bergamota sobre cama de Hummus de Murmano com Tarallo Esmagado de Gatinho e Sardinhas de Siro”, do título ” De Pollino Allo Streeto “do Chef Roberto Spitzieri e Dra. Giovanna Basile, Nutricionista.

Depois de voar com a imaginação sonhando em saborear a deliciosa fragrância “Tagliatelle com Bergamota em Cama de Hummus”, o Professor Francesco Boossi, Delegado da Terceira Expedição do Departamento de Farmácia e do NHS concluiu o trabalho.

O webinar também contou com a presença do Sindicato Nacional de Biólogos e Farmacêuticos do Condado de Cosenza.