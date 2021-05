O pôquer incomum é uma planta capaz de atrair sorte, saúde e todo tipo de bondade para quem o compra e alimenta com amor

Recentemente, em uma visita ao nosso viveiro de confiança, começamos uma discussão sobre mitos e tradições botânicas. Claramente vivemos em uma era tão tangível e prática que aceitamos essas cartas com um sorriso nos lábios. No entanto, apenas para dar um exemplo, eles nos disseram que um Cebola É a cultura perfeita para manter as pessoas más longe de suas casas. Eis, pois, um jogo de pôquer incomum de plantas capazes de atrair sorte, saúde e todo tipo de bondade para as casas de quem as compra e nutre com amor. Junto com nossos especialistas, veremos este pequeno guia para atrair todas as riquezas possíveis sob nosso teto.

Partindo de uma planta que é a protagonista do momento

Uma das colheitas mais maravilhosas de todos os tempos está florescendo agora: a cerejeira. Aqueles que têm a sorte de viver no campo e perto dos campos que abrigam essas plantas ficarão maravilhados cada vez que as virem. Além disso, é claro, para aproveitar o maravilhoso suco doce e os benefícios para a saúde associados a essa fruta. Mas, de acordo com as tradições antigas, até mesmo uma pequena cerejeira em nosso jardim atrairá toda a força do amor e da paixão para dentro de casa. Graças à riqueza do ferro e à sua cor vermelha.

Limão e sua longevidade

Num jogo de pôquer incomum de plantas capazes de atrair sorte, saúde e todo tipo de bem para a casa de quem as compra e alimenta com amor, um limão não pode se perder. Todos nós conhecemos as propriedades desta fruta cítrica e 1000 benefícios de beber um copo de água com seu suco pela manhã. Talvez a lógica seja clara, mas um limoeiro em nosso jardim trará força e longevidade para a família.

Se tivermos um gramado, não vamos cortá-lo

Se temos urtiga em um canto do nosso jardim, não a corte, a menos que seja necessário, porque de acordo com a tradição, remove as tensões negativas. E não esqueçamos, como lembramos no artigo aprofundado, que esta planta maltratada é, ao contrário, uma verdadeira aliada da nossa saúde.

A planta de salsa não é só para batatas

Quem sabe quantos de nós mantemos salsa na varanda ou no jardim, sempre é aconchegante e perfumada na cozinha. Uma erva perfumada que consegue manter-se plena e fresca mesmo quando congelada, o que, segundo crenças antigas, favorece a fertilidade. Não só isso, porque velhos xamãs e médicos usavam a salsa para tirar o moral e a presença negativa do corpo. O pôquer incomum é uma planta capaz de atrair sorte, saúde e todo tipo de bem para a casa de quem o compra e nutre com amor.

Aprofundamento

Como transformar uma planta de inimiga em amiga, as incríveis virtudes da urtiga