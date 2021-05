Dias de admissão de crianças em Citta della Senza, Dias da família de 15 a 16 de maio

Città della Scienza está participando da sétima edição do KID PASS DAYS, a maior maratona de eventos para famílias que acontecerá no fim de semana em 15 e 16 de maio de 2021, com mais de 100 museus, palácios e parques na Itália para a maior avaliação de eventos para crianças.

Nos dias 15 e 16 de maio, Città della Scienza aguarda seus visitantes em sua presença e em total segurança com um programa especial pensado especialmente para famílias e totalmente adequado para crianças.

Um fim de semana inteiro para desempenhar o papel de um cientista, descobrir os pequenos e grandes segredos do corpo humano, viajar no continente congelado, olhar para o céu estrelado e aprender sobre as estrelas, cometas e planetas no magnífico planetário Città della Scienza, assistir a apresentações científicas de participação relacionadas ao maravilhoso mundo dos insetos.

De acordo com as regras anti-COVID-19, a admissão será limitada, para reservas, você pode escrever para [email protected]

Para comprar seu ingresso online Como alternativa https://www.etes.it/sale/calendar/76665/CITTA%27+DELLA+SCIENZA

Comprar um bilhete online também é válido como reserva.

A temperatura corporal de cada pessoa será medida na entrada. Todos os visitantes, mesmo crianças a partir dos 6 anos, devem usar máscara. Dispensadores de gel anti-séptico estão disponíveis na entrada e ao longo do passeio.