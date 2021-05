Youth and Mental Health, Tironi: Em Busca da Epidemia

Milão – “A saúde mental, especialmente a saúde dos jovens, deve ser uma prioridade. A Lombardia deve estar na vanguarda disso”. Simona TeroniVice-presidente do Comitê de Saúde e Política Social b Região da Lombardia, Durante a conferência organizada no Palácio da Lombardia na Semana Europeia para a Conscientização em Saúde Mental 2021, intituladaReexistência. Diálogo pós-epidemia de saúde mental e juvenil“Devemos estar atentos à situação atual e olhar para além da epidemia para apresentar propostas e políticas específicas para um melhor presente e futuro”, continuou Tironi, que organizou o encontro em cooperação com o assessor de assistência social Letizia Moratti.

A conferência reuniu jovens de todas as escolas da Lombardia, clínicos gerais em treinamento,

Profissionais e associações. “Pensamos nessa iniciativa – explicou Tironi – como um diálogo entre profissionais e jovens, uma turma ampla e heterogênea que, como todos nós, pode vivenciar momentos de dificuldade psicológica e sofrimento psíquico. Momentos a serem considerados sem preconceito ou estigma. Sabemos que a pandemia exacerbou um quadro já difícil de saúde mental, especialmente para os jovens. Pedimos aos nossos meninos e meninas um grande e maravilhoso compromisso e muitos sacrifícios. ”Não só.“ Esses longos meses – continuou – o vice-presidente do Comitê de Saúde – agravaram algumas situações e surgiram novos casos. Como o aumento de casos e pedidos de ajuda relacionados a transtornos alimentares, lesões autoprovocadas e dependência química, além de casos de bullying e dificuldades relacionadas à sociedade em geral. Não podemos fingir que nada aconteceu, mas devemos enfrentar as dificuldades com coragem e otimismo; O que vem do conhecimento da existência de uma determinada condição, mas também de pessoas, profissionais, conhecimentos, habilidades, habilidades, rede e instrumentos de intervenção: prevenção e tratamento. ”

Em seu discurso, a vice-presidente Tironi também destacou que “meninos e meninas são uma parte importante de nossa comunidade regional, seu presente e seu futuro.” “Eles podem nos dar uma perspectiva real e inovadora de nossa realidade, nos dar suas experiências e nos inspirar a tomar decisões para um presente e um futuro melhores – como concluiu Teroni.” Estudos e pesquisas nos dizem que é a dimensão “ponto a ponto” que se beneficia hoje mais do que nunca no processamento e transmissão de mensagens.. Hoje estamos ouvindo meninos e meninas e criando uma maneira de ouvir as necessidades para desenhar a política do presente e do futuro. Esta etapa do método pode ser o pré-requisito para inserir os elementos de mérito no sistema que, espero, encontrará uma forma concreta na implementação do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Estou convencido de que a iniciativa de hoje também nos fornecerá elementos nessa direção ”.