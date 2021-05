De 13 a 15 de maio, a bandeira retorna ao campo

A décima quinta edição do evento da Universidade Sassari foi criada para expressar a paixão pelas disciplinas científicas. Muitos eventos especiais dedicados a Dante

Sassari. Scienza in piazza está de volta este ano, pela primeira vez online, para transmitir a curiosidade e paixão pelos cursos de ciências para alunos e famílias. Nos dias 13, 14 e 15 de maio, a partir das 8h30, acontece a décima quinta edição do evento organizado pela Universidade de Sassari em conjunto com as escolas municipais e municipais e associações da rede “Scienza in Movimento”. Dada a coincidência do 700º aniversário da morte de Dante Alighieri, muitas serão as oportunidades para refletir sobre o grande poeta e os aspectos da divina comédia associados à ciência.

Química, biologia, matemática, física, mudanças climáticas … são muitos os temas que serão tratados com competência e em linguagem compreensível em uma série de eventos online na plataforma Meet. Escolas interessadas poderão participar mediante solicitação. Cada evento dura uma hora e pode ser agendado até terça-feira, 11 de maio, enviando seu nome, sobrenome e endereço de e-mail de convite para [email protected]

O calendário de eventos está disponível no site da Universidade Sassari, na página dedicada à ciência no Place 2021: www.uniss.it/scienzainpiazza.

Como conseqüência natural desse evento, Scienza enfrenta na praça 2021 o 700º aniversário da morte de Dante Alighieri, desenvolvendo algumas de suas exposições de acordo com o aniversário, mas não só. O documentário sobre ciência na Divina Comédia intitulado Cosmografia Dantesca foi realizado pelo professor. Gian Nicolas Cabeza, celebridade científica e cofundador do Observatório Astronômico e do Planetário Celigo, em colaboração com o especialista em fotografia Nicola Ponomo (aqui está o trailer https://www.youtube.com/embed/arThHsv8ElE). Além disso, será exibido o vídeo “Riot”, pelos Cientistas Eletrotécnicos e da Computação das Classes IV B IV D do ITI Angioy de Sassari, sob a orientação da Professora Maria Rita Piras. O jornal compartilhou em Danted, evento organizado pela Association degli Italianisti, um mosaico de cem peças de vídeo ilustrando a divina comédia. A cena se desenrola no cemitério arqueológico de Sassari, um lugar sagrado e evocativo que capitalizou a paixão da poesia e dos personagens descritos no terceiro Kanto dos quadrinhos (https://www.youtube.com/embed/ PoApdmm0u0k).

O espírito da ciência na área, que passa também pela divulgação de metodologias de ensino inovadoras, está bem representado no vídeo elaborado pelos alunos do Liceo Artístico Figari, orientado pelos professores Marco Ippoletto, Antonello Capita e Gabriel Perot, e pelos professores Loredana Manunta e Pierina Lunesu para a parte gráfica (link do vídeo: https: //www.youtube.com/embed/LbYohDV-a88).

Scienza in piazza é uma atividade de engajamento público que faz parte da terceira missão da Universidade, que visa engajar os cidadãos diretamente, neste caso através do mundo das escolas.

As escolas participantes do projeto são Castelsardo High School, Ciências e Linguística, ISS Paglietti Porto Torres, Ciências, Esportes e Linguística High School Europa Unita, Filippo Figari Sassari Technical High School, Devilla Sassari State Technical Center, Salvator Ruiu Sassari Technical Institute, Margherita Escola Secundária Estadual. de Castelvì, Azuni Classic, Escola Secundária de Música e Dança, Instituto Técnico Industrial de Angioy, Escola Secundária Científica Fermi Alghero, Associação Sassari de Filosofia e Ciência, Associação Ciência em Movimento, Associação para Educação de Física, Associação Amigos do Museu de Pesquisa, Associação de Toritana astrológico.

