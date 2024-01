O vírus da gripe está aumentando, atingindo o pico nas últimas semanas

O vírus da gripe está a espalhar-se mais amplamente do que no ano passado e o pico foi atingido mais cedo. Nos territórios sob jurisdição de Ols III, a taxa de incidência antes do final de 2023 era de aproximadamente 24 casos por 1.000 habitantes. Em seguida, caiu para 19, mas provavelmente aumentará novamente à medida que as escolas reabrirem. “Estamos no meio da pandemia”, nota o Dr. Vittorio Celli, Diretor do Departamento de Prevenção, lembrando que “ainda existe uma percentagem muito elevada de população idosa que não foi vacinada”: em pessoas com mais de 65 anos de idade. idade, a taxa de cobertura é atualmente de 51,6% para o grupo, em comparação com a meta “ideal” definida pela região de 75%.

A empresa de saúde ativou este ano um sistema de vigilância que monitoriza a propagação não só do vírus da gripe, mas também de outros tipos de organismos que afetam o sistema respiratório. Na semana de 24 de dezembro a 3 de janeiro, os profissionais de saúde observaram 148 pacientes hospitalizados por doenças respiratórias nos hospitais Ols 3, observando que 137 deles testaram positivo para algum tipo de vírus ou bactéria. «A gripe A em particular é predominante, afetando 30% dos casos – resume Selli. A incidência da infecção estreptocócica também é significativa, em terceiro lugar (14% dos casos)”, resultado que foi acolhido com pesar porque “a vacina existe: é na hexavalente dada aos recém-nascidos e há uma campanha de vacinação específica dirigida ao idosos, mas menos dos 50% da população-alvo participaram.” Quanto ao vírus Corona, é o menos difundido, pois ocupa o sexto lugar com 3% dos casos.

O sistema de vigilância será ainda mais integrado com a análise de esfregaços realizados na área. O Centro Médico Coletivo da Via Capucina, em Mestre, será o primeiro a apoiar a empresa neste sentido, a partir dos próximos dias, enviando cerca de dez zaragatoas por semana. Outros esfregaços são realizados em pacientes que chegam às salas de emergência do hospital.

A questão crucial continua a ser a questão das vacinações. “Em Ulss 3, atingimos 119.000 vacinações contra a gripe, das quais 88.000 foram administradas a pessoas com mais de 65 anos de idade – explica o Dr. É necessário aumentar este número, porque os dados de prevalência da gripe A mostram que ainda existe uma população idosa muito grande que não foi vacinada. O último mês será decisivo para superar a taxa de cobertura do ano passado, que foi de 56,6%.” Previu ainda um duplo dia aberto para a empresa de saúde: no sábado, 13 de janeiro, durante toda a manhã, no Hospital Dolo e no Departamento de Prevenção de Na Piazzale Giustiniani, em Mestre, será possível obter a vacinação contra Covid e gripe, com acesso gratuito e sem reserva.