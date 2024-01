As estrelas cadentes de janeiro dão as boas-vindas a 2024

Parece que até os meteoros estão dando as boas-vindas ao novo ano: nos primeiros dias de janeiro, está ativa uma das maiores chuvas de meteoros do ano, as Quadrântidas, cujo pico está previsto para 4 de janeiro.

Da Itália, infelizmente, as condições não serão ideais para admirar este fenômeno, pois estará muito baixo no horizonte e os melhores horários para observá-lo são entre a meia-noite e o amanhecer. Os residentes da parte centro-norte do país terão um pouco mais de sorte, enquanto a observação é menos fácil em latitudes mais baixas, como Nápoles.