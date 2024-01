Comer dois ovos por semana faz muito mal: motivo revelado pelos médicos é inimaginável

Segundo especialistas, comer dois ovos por semana faz muito mal. O motivo é surpreendente, ninguém esperava isso antes.

ovosUm alimento básico na dieta de muitas culturas ao longo dos séculos, é um tema de debate na comunidade médica quando se trata de quantidades recomendadas para consumo semanal. Embora alguns especialistas apontem que Os muitos benefícios dos ovosOutros alertam contra a limitação da ingestão. Nesse contexto, a Dra. Daniela Picerni, especialista em nutrição, abordou o tema em profundidade e apresentou uma perspectiva equilibrada sobre Prós e contras de comer ovos.

Comer ovos durante a semana: Por que os ovos fazem mal?

o Ovos globalmente É reconhecida como fonte de proteínas de alto valor biológico, essenciais para a saúde e funcionamento do organismo. Dr. Picerny confirma que as proteínas encontradas nos ovos são totalmente compatíveis com as necessidades do corpo. Em apenas 100 gramas de ovosvocê pode encontrar até 13 gramas de proteína, fornecendo suporte essencial para a construção e restauração de tecidos, formação de enzimas e hormônios e manutenção da função imunológica adequada.

Não são apenas ovos Rica fonte de proteínaMas também tem poucas calorias, pois 100 gramas contêm apenas 70 calorias.

Ao contrário do que alguns possam pensar, o Dr. Picerny Recomendo incluir ovos Na dieta diária recomenda-se um consumo moderado de 6 a 8 ovos por semana. Este conselho baseia-se na compreensão de que os ovos proporcionam grandes benefícios, pois fornecem ao corpo uma gama completa de aminoácidos essenciais. Essencial para muitas funções vitais.

Quais são os benefícios de comer mais ovos por semana?

Um mito comum associado ao consumo de ovos está relacionado ao seu suposto efeito negativo sobre o colesterol. Mas o Dr. Picerni aborda essa questão com clareza, enfatizando que a culpa não é dos ovos Para níveis elevados de colesterol. A verdadeira causa do colesterol elevado no sangue é frequentemente atribuída à ingestão excessiva de açúcares e alimentos de grãos refinados, como pão branco, massas, pizzas e doces.

Na verdade, muitos Estudos científicos Foi demonstrado que o colesterol nos ovos tem menos efeito sobre os níveis sanguíneos do que se pensava anteriormente. Na verdade, os ovos podem ajudar a melhorar os níveis lipídicos e aumentar a percentagem de gordura corporal Colesterol “bom”. Melhorar a relação entre colesterol “bom” e “ruim”.

lá Dr. Por isso, ele nos apela a dissipar o mito de que os ovos são prejudiciais à saúde cardiovascular e a adotar uma abordagem equilibrada no planeamento nutricional. Moderação e atenção à qualidade geral da dieta são fundamentais Mantenha a saúde ideal.