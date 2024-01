Um ótimo final de ano para a sonda Juno, graças ao encontro com Io

(ANSA) – Roma, 03 de janeiro – Um grande final de ano para a sonda Juno da NASA, que encerrou 2023 em grande estilo graças ao encontro próximo com Io, uma das luas de Júpiter, ocorrido em 30 de dezembro: as seis imagens tiradas em 30 de dezembro. Nesta ocasião mostram este mundo, o mais vulcânico do sistema solar, com detalhes sem precedentes. A sonda conseguiu este feito ao chegar a apenas 1.500 quilómetros de Io: a única vez que uma nave espacial chegou perto desta lua foi em 2001, quando a sonda Galileo da NASA passou a 181 quilómetros do seu pólo sul.

A NASA compartilhou algumas imagens impressionantes, algumas em preto e branco e outras coloridas, em sua página X (antigo Twitter). No entanto, o objetivo do sobrevôo não foi apenas tirar belas fotos, mas sobretudo coletar dados sobre a atividade vulcânica de Io. Esta lua, de tamanho semelhante ao da Terra, ganhou o título de corpo celeste mais vulcânico devido à enorme gravidade exercida por Júpiter, o planeta mais massivo do sistema solar, mas também por causa das outras grandes luas de Júpiter, Europa, Ganimedes e Calisto.

Juntos, estes objetos puxam e empurram Io, gerando forças de maré tão enormes que distorcem a sua superfície, fazendo-a subir e descer até 100 metros, abrindo assim centenas de vulcões ativos que expelem lava até dezenas de quilómetros acima do nível da superfície. o mar. Algumas dessas partículas escapam da atmosfera do satélite jupiteriano e ficam presas nos campos magnéticos do gigante gasoso, formando uma espécie de “rosquinha” de plasma ao redor do planeta. Esta é apenas uma das formas pelas quais o vulcanismo em Io poderá afetar todo o sistema de Júpiter, e sublinha a importância dos dados recolhidos por Juno, que já está pronto para o próximo encontro próximo agendado para 3 de fevereiro.

Imagem 1: Uma das imagens de alta resolução tiradas por Juno de Io (Fonte: NASA/SWRI/MSSS/Jason Perry) Postagem da NASA em Esta imagem em preto e branco foi capturada a uma altitude de cerca de 2.500 quilômetros. Mais imagens em breve em https://t.co/mGfITRe57Y pic.twitter.com/9GcamrhxPt — NASA Solar System (@NASASolarSystem) 31 de dezembro de 2023 (ANSA).