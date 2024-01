Dica fácil (e inesperada) – Corriere.it

Sabemos que há sempre excessos e erros durante as férias e é justo ceder a eles, mas as semanas depois do Natal, do Ano Novo e da Epifania são talvez as mais insidiosas do ano no que diz respeito à capacidade de “voltar à linha”. ”: os dias de interrupção da rotina normal foram muitos e são. É difícil voltar aos hábitos O que ajuda a estabelecer as bases (alimentação e saúde).

Veja como, usando alguns truques, você pode conseguir retornar a uma vida diária mais saudável após as transgressões e definir o otimismo certo para se forçar a pensar (e executar com sucesso) Intenções saudáveis Para o ano Novo.