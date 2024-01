A ciência de amanhã está nas mãos da política

2024 será o ano em que a ciência e a política se entrelaçarão. Os primeiros fornecerão dados e perspectivas aos segundos, que por sua vez escolherão se e em que medida os terão em conta nas escolhas estratégicas aos mais altos níveis. Vejamos, por exemplo, as alterações climáticas, onde a previsão é fácil: o aquecimento global irá inevitavelmente avançar, estabelecendo novos recordes de temperatura.

No início de 2024, o potencial pico do El Niño irá somar-se à tendência histórica, uma flutuação periódica nas temperaturas que já contribuiu para o aquecimento do outono passado. Os cientistas terão de nos dizer se a aceleração do aquecimento global observada em 2023 é acidental ou um sintoma de que o clima está decididamente fora de controlo, mesmo para os seus modelos de previsão. “É um mundo novo e temos de esperar coisas que nunca vimos antes”, disse recentemente Carlo Bontempo, diretor do Serviço Copernicus para as Alterações Climáticas.

Notas Os cientistas climáticos representarão a sede científica da COP 29, a conferência global sobre o clima que será realizada no outono de 2024 em Baku, no Azerbaijão. Depois do Dubai, o futuro climático será mais uma vez debatido sob os auspícios de um regime autoritário dependente dos combustíveis fósseis, um aliado próximo da Rússia e com o qual a Itália tem uma relação especial: é o exportador número um de petróleo e o terceiro de gás natural . Em direção ao nosso país. Dadas as relações com o proprietário, desta vez dificilmente o ministro da Transição Ecológica, Gilberto Piccito Frattin, passará despercebido. Mas ele dará tudo o que tem.

2024 também ferverá na atmosfera. Na verdade, este será o ano da privatização final das missões espaciais. No dia 17 de janeiro, Walter Velade, o primeiro astronauta italiano a participar de uma missão espacial privada, partirá para a Estação Espacial Internacional. A missão Ax-3 está sendo organizada pela Axiom, com sede no Texas – que também emprega o chefe de tripulação Michael Lopez Alegría – e será lançada pela empresa SpaceX de Elon Musk. Villadi desenhará roupas para a SpaceWear, uma empresa italiana de roupas espaciais, e conduzirá experimentos em órbita em nome de outras marcas como Dallara, Barilla e Technogym. “Uma grande oportunidade para a Emilia Romagna”, definiu o Conselheiro de Desenvolvimento Regional Vincenzo Cola, sentindo-se um pouco como Neil Armstrong que acaba de pousar na lua.

Em abril, a missão Polaris Dawn organizada pelo empresário americano Walter Isaacson verá pela primeira vez astronautas privados participarem numa missão extraveicular. O foguete Blue Origin do proprietário da Amazon, Jeff Bezos, New Glenn, será lançado no verão, assim como o Ariane-6, o mais recente lançador da indústria geral europeia.

Sobre a luaTambém esperada para 2024 é a missão Artemis II da NASA, a segunda fase do retorno dos humanos ao nosso satélite. Pela primeira vez no novo século, os astronautas orbitarão a Lua sem pousar nela, mas estabelecerão o recorde de distância da Terra já alcançado por um ser humano. No entanto, após os problemas técnicos que caracterizaram a missão Artemis 1 anterior, o risco de atrasar a missão Artemis 2 para 2025 tornou-se muito real. A China também retornará à Lua este ano, enviando em maio a missão Chang'è 6 com o objetivo de devolver à Terra amostras de solo lunar retiradas do lado oculto do satélite.

O novo ano também poderá trazer novidades na área de controle de epidemias. A vacina CoviLiv contra a Covid-19 começou a ser testada em 2023, e os resultados podem chegar este ano: é uma vacina que é injetada dentro do nariz e, se se mostrar eficaz, funcionará não só contra os sintomas (como as vacinas atuais), mas contra eles também. A mesma circulação do vírus, pois estimularia a defesa imunológica já presente no nariz.

Ele partirá em 2024 E também a produção em larga escala de mosquitos deliberadamente infectados com bactérias Wolbachia bipintisO que os impede de transmitir vírus como dengue ou zika. Após vários testes de campo positivos, o Programa Mundial de Mosquitos pretende libertá-los na natureza para substituir os mosquitos transmissores de doenças: o que pode correr mal? 2024 também será provavelmente o ano da assinatura do Tratado da Pandemia, um acordo entre quase 200 países da Organização Mundial da Saúde para se preparar e responder a quaisquer futuras pandemias.

Mas os projetos que circulam não abordam os desequilíbrios entre o Norte e o Sul globais que já surgiram à luz da pandemia de Covid. A nova legislação farmacêutica europeia poderá ver a luz em 2024, que impõe algumas pequenas restrições aos monopólios empresariais garantidos por patentes e outros direitos exclusivos no mercado e promove a transparência na investigação. É pouco provável que o processo esteja concluído antes das eleições europeias e os lobbies esperam inviabilizá-lo após a votação.

Do clima No que diz respeito aos produtos farmacêuticos, muito dependerá, na verdade, da política. Se Donald Trump regressar à Casa Branca com a sua comitiva de teóricos da conspiração e negacionistas do clima mimados por Elon Musk, as esperanças de uma transformação energética e ambiental radical serão frustradas. Tal como as empresas farmacêuticas poderiam respirar aliviadas se a maioria em Bruxelas se movesse para a direita. As pesquisas de opinião decidirão se a ciência terá de abaixar a cabeça em 2024.