Reduz o colesterol e reduz o envelhecimento: são vegetais que não devem faltar na mesa

Todos os vegetais fazem bem à saúde, mas estes vegetais nunca devem faltar na mesa de quem te ama. Aqui porque.

Comer uma dieta saudável é essencial para se sentir bem e também Voltando à forma após ultrapassagens Que nos deliciamos à mesa, principalmente nos feriados. Por isso, após o período natalino, é necessário consumir frutas e vegetais que sejam capazes de purificar o corpo.

Entre muitos vegetais sazonais Em particular, existem vegetais ricos em propriedades nutricionais e capazes de trazer muitos benefícios à saúde. De humano. É por isso que nunca deve faltar no seu cardápio diário. É disso que estamos falando.

Fazem bem à saúde e são deliciosos também: aqui estão os vegetais que reduzem o colesterol

Em geral tudo Legumes sazonais Contém muitas propriedades benéficas que são muito importantes para o corpo. Os especialistas em nutrição concordam com a necessidade de consumir vegetais diariamente como parte de uma dieta integrada que melhore a saúde humana.

Em particular, aqui queremos revelar muito Características dos vegetais que não devem faltar na mesaestamos falando sobre Cynara cardúnculo, Também é chamado de cardo. Também é conhecido como Alcachofra selvagem Por pertencerem à mesma família das Asteraceae, pouco nos lembram, mesmo que comam caules de cardo e flores de alcachofra.

Cardo tem muitas propriedades benéficas e poucas calorias, apenas 17 por 100 gramas. Graças ao seu alto teor de fibras e minerais como potássio, sódio, cálcio, ferro, cobre, fósforo, vitaminas B e vitamina C, estes vegetais e outros da mesma família, Purifica o fígado e melhora a digestão Protegendo os intestinos e regulando o processo de evacuação.

Além de Mantém a estabilidade do açúcar no sangue Especialmente Promove a redução do colesterol. Além do coração, espinhos Também ajuda a saúde renal Também ajuda a reduzir a azotemia e o ácido úrico no sangue, assim como comê-lo simplesmente fervido Expulsar o excesso de líquido Favorece a diurese e por isso é apreciado pela sua ação esgotante.

Cardo é Também excelente para a saúde ósseaPor isso é bom se incluído na alimentação de crianças e adultos. Seus benefícios são úteis durante o crescimento e na prevenção de problemas como a osteoporose. E isso é Rico em antioxidantes Portanto, é um excelente vegetal que combate o envelhecimento celular.

No entanto, se sofre de doenças gastrointestinais, é melhor consultar um médico antes de tomar cardo, pois pode causar efeitos secundários.